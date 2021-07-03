Умер актер Стюарт Дэймон, звезда американских "мыльных опер"

Американский актер кино, ТВ и артист Бродвея Стюарт Дэймон скончался 29 июня на 85-м году жизни. Известен был покойный в первую очередь тем, что тридцать лет изображал доктора Алана Куотермейна в знаменитой "мыльной опере" "Главный госпиталь".

Кончину легенды индустрии подтвердили члены семьи, друзья, коллеги.

On behalf of everyone at #GH, I want to extend my deepest condolences to Stuart Damon’s family and all who loved him. Stuart was an absolute legend of our industry and he’ll be sorely missed. @GeneralHospital — Frank Valentini (@valentinifrank) June 29, 2021

По словам сына актера, которые передает Deadline, "доктор" долгое время страдал от почечной недостаточности.

Дэймон (настоящая фамилия - Зонис) родился в 1937-м в Бруклине, Нью-Йорк. Родители - российские евреи, сбежавшие в Америку после октябрьского переворота.

Карьеру начал на Бродвее. В том числе играл принца в "Золушке" (после повторив роль в телефильме 65-го). На экранах - с 1962-го: сериал "Святой", "Чемпионы", "Космос: 1999", "Остров фантазий", "Новые Мстители", "Диагноз: убийство" и еще три легендарнейшие американские "мыльных оперы" - "Дни нашей жизни", "Как вращается мир" и "Порт Чарльз", спин-офф "Главного госпиталя". В первой усопший появлялся в сериях с 11192 по 11299-ю, во второй - с 13634 по 13843-ю, в "Чарльзе" - с 1000 по 1122-ю (во всех случаях - с перерывами).

В "Главном госпитале" Дэймон играл с 1977-го, причем в ряде эпизодов фигурируя в качестве призрака.