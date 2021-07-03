Новости

Стали известны время и место прощания и похорон Николая Сличенко 14:16
У лежащего в реанимации на ИВЛ Петра Мамонова поражено 80% легких 14:04
На съемках драмы с Безруковым и Мироновым "Нюрнберг" погиб человек 02.07.2021
В театре "Ромэн" прокомментировали смерть худрука Сличенко 02.07.2021
Фото: 35-летняя Эмбер Хёрд впервые стала мамой 02.07.2021

Умер актер Стюарт Дэймон, звезда американских "мыльных опер"

Новости
    03.07.2021, 14:32
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/GenieIsGH55 Фото: twitter.com/GenieIsGH55
Фото: twitter.com/GenieIsGH55

Американский актер кино, ТВ и артист Бродвея Стюарт Дэймон скончался 29 июня на 85-м году жизни. Известен был покойный в первую очередь тем, что тридцать лет изображал доктора Алана Куотермейна в знаменитой "мыльной опере" "Главный госпиталь".

Кончину легенды индустрии подтвердили члены семьи, друзья, коллеги.

По словам сына актера, которые передает Deadline, "доктор" долгое время страдал от почечной недостаточности.

Дэймон (настоящая фамилия - Зонис) родился в 1937-м в Бруклине, Нью-Йорк. Родители - российские евреи, сбежавшие в Америку после октябрьского переворота.

Карьеру начал на Бродвее. В том числе играл принца в "Золушке" (после повторив роль в телефильме 65-го). На экранах - с 1962-го: сериал "Святой", "Чемпионы", "Космос: 1999", "Остров фантазий", "Новые Мстители", "Диагноз: убийство" и еще три легендарнейшие американские "мыльных оперы" - "Дни нашей жизни", "Как вращается мир" и "Порт Чарльз", спин-офф "Главного госпиталя". В первой усопший появлялся в сериях с 11192 по 11299-ю, во второй - с 13634 по 13843-ю, в "Чарльзе" - с 1000 по 1122-ю (во всех случаях - с перерывами).

В "Главном госпитале" Дэймон играл с 1977-го, причем в ряде эпизодов фигурируя в качестве призрака.

Новости

Умер народный артист СССР Николай Сличенко 02.07.2021
Жена Петра Мамонова рассказала, что он не хотел прививаться 02.07.2021
Фото: Сергей Безруков станет отцом в пятый раз 02.07.2021
Режиссера клипов МакSим и Алсу похоронили под Смоленском 02.07.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ JoBlo TV Show Trailers
Вышел первый тизер заключительного сезона "Ходячих мертвецов" 02.07.2021
Лидер группы "Воскресение" Романов прокомментировал свое состояние 02.07.2021
В Сеть слили новые костюмы Человека-паука из "Нет пути домой" 02.07.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
От COVID умерла актриса из "Бумеров" Любовь Омельченко 01.07.2021
Автор "Викингов" и "Тюдоров" снимет сериал о блокаде Ленинграда 01.07.2021
От COVID умер актер, режиссер "Цветка папоротника" Сергей Лялин 01.07.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 01.07.2021
От COVID умерла актриса из "Счастливы вместе" Наталья Смирнова 01.07.2021