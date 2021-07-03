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Рубрика: Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом пострадали трое детей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ

3 июля в Туймазинском районе при столкновении автобуса "ПАЗ" и автомобиля Audi А6 пострадали трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Башкирии.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
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Известно, что авария произошла днем на перекрестке около села Серафимовский: иномарка столкнулась с вахтовым автобусом. В числе пострадавших - водитель Audi А6 и его три пассажира - 16-летний подросток и две девочки 15 и 13 лет. Они доставлены в больницу.

В салоне автобуса в момент аварии было восемь пассажиров, никто из них не пострадал.

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