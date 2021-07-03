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03.07.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

МВД: Иностранные болельщики обязаны покинуть Россию до 12 июля

Текст: Владимир Баршев
Иностранцы, въехавшие в Россию по паспорту болельщика чемпионата Европы по футболу-2020, должны покинуть страну не позднее 12 июля 2021 года, напомнили в МВД.

"Их дальнейшее пребывание в Российской Федерации при отсутствии иных предусмотренных законодательством оснований, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством", - сообщается на официальном сайте МВД.

Фото: Reuters
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В ведомстве напомнили, что на иностранных граждан, въехавших в Россию по паспорту болельщика (FAN ID) в качестве зрителей чемпионата Европы, не распространяются положения указа президента "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в части продления сроков временного пребывания иностранных граждан. Этот указ позволил всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях.

Кроме того, иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. До 30 сентября действует мораторий на выдворение из России иностранцев, но к болельщикам это не относится.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Чемпионат Европы по футболу - 2020

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