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03.07.2021 18:26
Рубрика: Экономика

В ПФР уточнили, на что обращать внимание при подаче заявлений на пособия

Текст: Ольга Игнатова
1 июля начался прием заявлений на выплаты для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Специалисты Пенсионного фонда перечислили основные моменты, которые важны при подаче заявлений на новые выплаты. Прежде всего стоит помнить, что заявления подаются через портал госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России по месту жительства.

Фото: iStock
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"При подаче заявления через портал госуслуг необходимо внимательно вносить данные. Допущенные неточности или ошибки могут привести к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе", - подчеркивают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Среди самых распространенных ошибок можно выделить следующие: неправильно введенные данные ребенка; некорректно указанные реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи); неверно введенный СНИЛС ребенка; ошибка в предоставлении данных о способе перечисления денег (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты); отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака; отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов. Также заявители забывают указывать наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина.

В Пенсионном фонде просят заявителей обращать на эти данные внимание и перепроверять заявления перед отправкой. Важно учесть и то, что перечисление средств будет происходить только на банковские карты национальной платёжной системы "Мир". Поэтому если такой карты нет, то ее стоит заблаговременно оформить.

Напомним, что пособие могут получить женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель беременности), если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума для взрослого человека, В среднем по стране это более 6 тысяч рублей.

Пособие - ежемесячное, оно выплачивается с месяца постановки на учет, но не ранее наступления 6 недель беременности, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, но не ранее наступления 6 недель беременности, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.

Также ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно, если среднедушевой доход в семье не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер пособия - половина регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это около 6 тысяч рублей.

Выплата назначается: единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному представителю, в случае, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью; родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем.

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