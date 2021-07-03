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03.07.2021 12:34
Рубрика: В мире

В Словакии поощряют вакцинацию с помощью лотереи

Текст: Александр Саможнев

Словакия запустит лотерею с еженедельными призами до 2 миллионов евро для привитых людей и предложит бонусы тем, кто убедит других сделать прививку от COVID-19. Такое решение принял парламент в пятницу.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Страна с населением 5,5 миллиона человек полностью вакцинировала 28,7 процента населения, отставая от среднего показателя по ЕС, отмечает Reuters.

Данные, полученные в процессе регистрации вакцинации в Словакии, свидетельствуют о снижении числа людей, ожидающих первой прививки, а также об уменьшении количества ежедневных прививок по сравнению с майским пиком.

Предложение правящей партии "Обычные люди" (OLANO) предусматривает возможность принять участие в лотерее один раз после каждой прививки. Кроме того, каждый словак, который убедит другого сделать прививку, получит от 30 до 90 евро, когда этот человек пройдет полную вакцинацию. Причем сумма бонуса будет увеличиваться с возрастом привитого.

"Поскольку осенью можно ожидать очередную волну пандемии, необходимо приложить максимум усилий для повышения интереса населения к вакцинации", - полагают авторы законопроекта.

Правительство Словакии с 9 июля будет требовать, чтобы не вакцинированные люди помещались в карантин по прибытии из любой точки мира, за исключением приезжающих на работу и детей в возрасте от 12 до 18 лет. С этого месяца не вакцинированные граждане также должны сдавать тест ПЦР при посещении общественных мероприятий, свадеб или аквапарков.

Правительства стран Европы забили тревогу в связи с распространением более заразного штамма дельта. Более агрессивные штаммы увеличивают не только скорость распространения эпидемии, но и порог, необходимый для того, чтобы население было защищено коллективным иммунитетом.

В мире Европа Словакия Вакцинация от коронавируса

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