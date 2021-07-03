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03.07.2021 19:25
Рубрика: В мире

В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Таджикистане стала обязательной для совершеннолетних граждан в соответствии с решением республиканского штаба. Жители должны обратиться к семейному врачу или в медучреждение по месту жительства, где пройдут вакцинацию на бесплатной основе. Лицам, въезжающим из-за рубежа, необходимо пройти тестирование на коронавирус и находится 10 суток в домашней изоляции, независимо от результата теста, говорится в решении штаба, текст которого опубликован на сайте информагентства "Ховар".

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Кроме того, в связи с новой волной коронавируса в регионе необходимо соблюдать правила гигиены, социальной дистанции в транспорте и общественных местах, а также обеспечить обязательное ношение масок. Вводятся также ограничения при проведении массовых мероприятий, свадеб и различных торжеств.

Первый этап вакцинации от коронавируса медработников, преподавателей и лиц старше 60 лет начался 23 марта 2021 года. С 25 мая стартовал второй этап вакцинации с включением регионов. Иммунизация проводилась вакциной компании AstraZeneсa индийского производства, которую республика получила в объеме 192 тысячи доз. До настоящего времени вакцинация в Таджикистане была добровольной, передает ТАСС.

В мире экс-СССР Таджикистан Вакцинация от коронавируса

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