В Таиланде сообщили о рекордных случаях заболевания COVID-19

В субботу органы здравоохранения Таиланда сообщили о более чем 6200 новых случаях заболевания COVID-19. Рост инфицирования был зафиксирован третий день подряд. В стране возникли опасения по поводу нехватки лечебных учреждений и поставок вакцин. Официальные лица также сообщили о 41 летальных исходов, в результате чего общее число погибших достигло 2181.

Около 90 процентов из более чем 271 тысячи зарегистрированных случаев коронавируса в Таиланде и 95 процентов летальных исходов были зарегистрированы во время всплеска, начавшегося в начале апреля. В июне от COVID-19 в Таиланде погибло 992 человека, что в 15 раз больше, чем потери от коронавируса, которые произошли за весь 2020 год, уточняет Guardian. Число пациентов в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах искусственной вентиляции легких также резко выросло по всей стране за последние две недели.

Государственный центр управления ситуацией с COVID-19 сообщил, что 39 процентов новых случаев заболевания зарегистрированы в Бангкоке, 25 процентов - в соседних провинциях и 36 процентов - в другой 71-й провинции. Заместитель пресс-секретаря центра Аписамай Срирангсан сказал, что власти Бангкока должны срочно создать изоляторы для отделения инфицированных людей в их местных общинах и добавить койки для лечения более тяжелых случаев заболевания.

С начала года критики заявляли, что правительство премьер-министра Прают Чан-оха не смогло обеспечить своевременные и адекватные поставки вакцины, и усилия по получению большего количества вакцины продвигались медленно. Эксперты на брифинге министерства здравоохранения Таиланда в пятницу нарисовали мрачную картину того, как расставить приоритеты для вакцинированных. Эпидемиолог Камнуан Унгчосак сказал, что появление дельта-варианта вируса, который считается более заразным, может увеличить число смертей до 1400 в июле и более в ближайшие месяцы. По его словам, 80 процентов летальных исходов приходится на пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, и если они будут вакцинированы, это может значительно снизить уровень смертности, а также снизить спрос на койки в отделениях интенсивной терапии. По его словам, около 10 процентов инфицированных пожилых и немощных пациентов умирают, тогда как в возрасте 20-40 лет этот показатель составляет менее 0,1 процента.