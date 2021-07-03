Новости

В Сочи пассажира сняли с рейса из-за агрессивного поведения 13:38
Крым будет поставлять в Никарагуа пшеницу в обмен на кофе, ром и сигары 13:30
Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ 13:29
В Бийске произошел крупный пожар на предприятии "Алтайский бройлер" 13:26
В Таиланде сообщили о рекордных случаях заболевания COVID-19 13:22
Жертвами аномальной жары в Канаде могли стать не менее 500 человек 13:22
Погибшего в Горячем Ключе спасателя представят к награде посмертно 13:20
Под Тамбовом задержали троих человек, напавших на экоактивиста 13:16
Беларусь увеличила количество пограничных нарядов на границе с Украиной 13:14
В Башкирии в аварии с автобусом пострадали трое детей 12:51
В Горячем Ключе при тушении пожара в многоэтажке погиб спасатель 12:43
Космонавт Олег Новицкий с борта МКС поздравил белорусов с Днем независимости 12:40
В Бурятии из-за COVID-19 закрыли федеральные торговые сети 12:37
В Словакии поощряют вакцинацию с помощью лотереи 12:34
Лукашенко в День Независимости возложил венок к "Кургану Славы" 12:11
В Москве задержали курьера, доставившего поддельный сертификат о вакцинации 12:07
Опубликовано видео с места падения машины в ущелье Адыр-су 11:56
В четырех российских регионах в этом году запустят беспилотное такси 11:41
Руководство тюрьмы в США игнорирует жалобы летчика Ярошенко на зубную боль 11:33
Спасатели спустили с Эльбруса жителя Санкт-Петербурга 11:30
В Москве выявлено 7446 новых случаев COVID-19 11:26
В Волгограде задержали закладчиков с килограммом героина 11:26
Кабмин выделил более 8,3 млрд рублей на оплату отпускных медикам и соцработникам 11:22
В Иркутской области запретили работу театров, соляриев и саун 11:16
Бандиты планировали совершить в КБР террористические акты 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
03.07.2021 13:22
Рубрика: В мире

В Таиланде сообщили о рекордных случаях заболевания COVID-19

Текст: Максим Макарычев

В субботу органы здравоохранения Таиланда сообщили о более чем 6200 новых случаях заболевания COVID-19. Рост инфицирования был зафиксирован третий день подряд. В стране возникли опасения по поводу нехватки лечебных учреждений и поставок вакцин. Официальные лица также сообщили о 41 летальных исходов, в результате чего общее число погибших достигло 2181.

Около 90 процентов из более чем 271 тысячи зарегистрированных случаев коронавируса в Таиланде и 95 процентов летальных исходов были зарегистрированы во время всплеска, начавшегося в начале апреля. В июне от COVID-19 в Таиланде погибло 992 человека, что в 15 раз больше, чем потери от коронавируса, которые произошли за весь 2020 год, уточняет Guardian. Число пациентов в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах искусственной вентиляции легких также резко выросло по всей стране за последние две недели.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
В Германии официально разрешили смешивать вакцины от коронавируса

Государственный центр управления ситуацией с COVID-19 сообщил, что 39 процентов новых случаев заболевания зарегистрированы в Бангкоке, 25 процентов - в соседних провинциях и 36 процентов - в другой 71-й провинции. Заместитель пресс-секретаря центра Аписамай Срирангсан сказал, что власти Бангкока должны срочно создать изоляторы для отделения инфицированных людей в их местных общинах и добавить койки для лечения более тяжелых случаев заболевания.

С начала года критики заявляли, что правительство премьер-министра Прают Чан-оха не смогло обеспечить своевременные и адекватные поставки вакцины, и усилия по получению большего количества вакцины продвигались медленно. Эксперты на брифинге министерства здравоохранения Таиланда в пятницу нарисовали мрачную картину того, как расставить приоритеты для вакцинированных. Эпидемиолог Камнуан Унгчосак сказал, что появление дельта-варианта вируса, который считается более заразным, может увеличить число смертей до 1400 в июле и более в ближайшие месяцы. По его словам, 80 процентов летальных исходов приходится на пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, и если они будут вакцинированы, это может значительно снизить уровень смертности, а также снизить спрос на койки в отделениях интенсивной терапии. По его словам, около 10 процентов инфицированных пожилых и немощных пациентов умирают, тогда как в возрасте 20-40 лет этот показатель составляет менее 0,1 процента.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Россия и Беларусь будут укреплять союзнические связи
Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь
Катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
Мишустин дополнил список товаров, запрещенных для ввоза из Украины
МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске