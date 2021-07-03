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03.07.2021 21:32
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах более 34,4 тысячи человек вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Gettyimages
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 44 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте 34 411 человек.

Кроме того, более 118,8 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 226 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 880 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Семеро лечатся у гражданских медиков. Еще 339 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. У шести инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся пятеро военных.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 89 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 213 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 381 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 25,4 тысячи пациентов, около 8 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сообщается, что к настоящему времени в Вооруженных силах ревакцинацию прошли 1 767 человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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