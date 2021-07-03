Власти Финляндии изменили правила въезда для туристов

Туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут попасть в Финляндию без ПЦР-теста. О новых правилах въезда в страну сообщает издание Yle.

В документе, принятом местным парламентом, подчеркивается, что от дополнительных исследований на COVID-19 освобождаются и те, кто переболел в течение последних шести месяцев. Всем же остальным придется сдавать ПЦР-тест дважды: сначала до поездки, а затем в течение трех-пяти дней после прибытия в страну. Правила не распространяются на детей до 15 лет.

Власти Финляндии также обращают внимание на то, что вакцинироваться нужно препаратом, одобренным в Евросоюзе. Российский "Спутник V" к ним не относится.