Врач-дерматолог назвала главную опасность автозагара

Летом многие люди мечтают о том, чтобы их кожа приобрела ровный бронзовый оттенок и тем самым можно было выделиться среди "бледнолицых" коллег по работе или соседей на улице. Для них в начале ХХ века немецкие и американские ученые создали автозагар, когда вместо воздействия солнечных лучей темный оттенок приобретается за счет перекрашивания верхнего слоя кожи.

В зависимости от состава и концентрации дигидроксиацетона (DHA) автозагар держится на теле от нескольких часов до пары дней, а затем смывается мыльной водой. Однако простота использования может иметь обратную сторону - практически все виды автозагара сушат кожу.

"Дополнительную стимуляцию меланогенеза лучше все-таки не проводить. В принципе, вообще что-то лишнее на кожу наносить не очень хорошо для ее состояния. Ведь такое отношение к себе чревато аллергиями, развитием разного рода дерматитов, появлением раздражений на коже, - сообщила aif.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Приобрести свою порцию ультрафиолета и витамина Д, который необходим для костных структур, лучше всего традиционным способом - на солнце. Дабы не обгореть, врачи советуют не присутствовать на солнце с 10:00 до 16:00 часов. Если нет возможности уйти в тень во время солнцепека, надо нанести средство с SPF защитой. Чем светлее кожа, старше возраст, тем выше должен быть фактор защиты (SPF 30, 50).