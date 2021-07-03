Врач назвал опасные признаки обезвоживания организма

Солнечный зной и духота - это факторы риска для людей со слабым сердцем и сосудами. Причем определить о том, что для здоровья человеку срочно нужна вода можно по ряду необычных признаков.

- Первый сигнал, это, конечно, сухие слизистые рта, носа, глаз. Но наше тело сигналит нам об обезвоживании порой необычными способами, - сообщила KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко.

К примеру, может появиться неприятный запах изо рта или резкий запах пота. Дело в том, что в условиях обезвоживания организма количество выделяемой слюны может значительно сократиться, что приводит к росту бактерий во рту. Кроме того, при нехватке воды пот становится концентрированным, и в нем активно начинают размножаться бактерии.

Пересохшая кожа перестает быть барьером для инфекций, и потому у людей, не пьющих воду, нередки атопические дерматиты, гнойничковые поражения кожи.

О том, что организм нуждается в воде может свидетельствовать и тяга к сладкому. В условиях обезвоженности нарушается выработка гликогена, который необходим для сохранения энергии, поэтому организм стремится получить сахар из продуктов питания, в результате нас начинает тянуть на сладкое.

Исправить ситуацию поможет обычная и негазированная вода. Ели чувствуете приступ дурноты: смочите виски, запястья, а лучше всю внутреннюю сторону руки.