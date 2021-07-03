Врач назвал способы беременным женщинам побороть мигрень

Мигрень до сих пор считается загадочной болезнью и точных причин ее возникновения врачи не могут назвать. Женщины в 3-4 раза чаще мужчин страдают мигренью. Иногда болезнь появляется во время беременности и предугадать ее появление нельзя.

"Мигрень не оказывает никакого влияния на развитие плода. А вот бесконтрольное применение обезболивающих препаратов во время беременности может неблагоприятно сказаться на самой маме, а иногда и на ребенке", - сказал aif.ru доктор медицинских наук Александр Амелин.

От мигрени не помогают спазмолитики и сосудорасширяющие препараты. Они могут даже ухудшить течение заболевания, потому что во время приступа происходит не спазм сосудов, а их чрезмерное расширение.

По словам врача, беременным можно только со второго триместра принимать парацетамол и ибупрофен для купирования боли. Остальные препараты не имеют рекомендаций применения у беременных.

"Мигрень можно победить порядком в образе жизни. Ложиться спать и вставать в одно и то же время. Длительный сон также неблагоприятен для мигрени, как и недостаточный. Кушать по часам, не пропускать приемы пищи. Больше пребывать на свежем воздухе. Стараться не употреблять продукты, которые могут вызвать аллергию: шоколад, цитрусовые, орехи", - советует Александр Амелин.