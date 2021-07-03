Жертвами аномальной жары в Канаде могли стать не менее 500 человек

Около 500 человек могли стать жертвами аномальной жары в Британской Колумбии, самой западной провинции Канады. Официальные лица предупреждают, что число жертв от воздействия "теплового купола" может снова возрасти. В пятницу главный коронер Британской Колумбии сообщил, что за последнюю неделю было зарегистрировано 719 смертельных случаев, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на прошлой неделе, являются существенным фактором, способствующим увеличению числа смертей", - заявила главный коронер провинции Лиза Лапойнт. Общее количество летальных исходов, вероятно, вырастет после того, как больше сообществ предоставят данные в администрацию провинции, отмечает Guardian.

Официальные лица предупредили, что, вероятно, потребуются месяцы, чтобы определить точную причину смерти сотен жителей, однако они уточнили, что жара сыграла значительную роль в росте смертности, особенно среди пожилых людей в провинции.

В Британской Колумбии региональные чиновники все чаще сталкиваются с вопросами относительно их реакции на кризис. В четверг глава службы скорой медицинской помощи провинции принес извинения после того, как жителей заставили часами ждать скорую помощь во время сильнейшей жары. В это время люди, которые просили о помощи, умирали от перегрева и сердечных приступов.

Канадская газета Global News сообщила, что центр экстренных служб Британской Колумбии, который позволяет направлять парамедиков в районы с наибольшей потребностью в оказании экстренной помощи, не был задействован до тех пор, пока не прошла самая сильная жара. По данным министерства окружающей среды Канады, ранее на этой неделе метеорологическая система, которая охватывает участки северо-запада Тихого океана, зафиксировала 103 тепловых рекорда в Британской Колумбии, Альберте, Юконе и Северо-Западных территориях Страны Кленового листа.

Другим бедствием для региона стали лесные пожары. По крайней мере, два человека погибли в результате пожара, разрушившего деревню Литтон в среду. Полиция пыталась разыскать пропавших без вести жителей, но опасные условия не позволили им попасть в общину. Литтон, в котором во вторник была зафиксирована самая высокая в Канаде температура в истории - 49,6 градуса, был уничтожен пожаром. Пожар в деревне, расположенной примерно в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера, вынудил многих из ее 250 жителей уехать в среду вечером без своих вещей. "Примерно за 15 минут вся деревня была охвачена пламенем", - сказал BBC глава деревни Ян Полдерман.

В пятницу Служба лесных пожаров Британской Колумбии сообщила, что в провинции произошло 136 пожаров после 12 тысяч ударов молний. Федеральное правительство Канады заявило, что пошлет военные самолеты, чтобы помочь спасателям бороться с пожарами в этой провинции. Тысячи людей были предупреждены, что им, возможно, придется покинуть свои дома. Ожидается, что сухая и жаркая погода сохранится на западе Канады на следующей неделе, что затруднит усилия по борьбе с пожарами. Эксперты отмечают, что изменение климата приведет к увеличению частоты экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла. Однако связать какое-то отдельное событие с глобальным потеплением сложно.