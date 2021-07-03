Жители Китая высмеяли заход кораблей НАТО в Черное море

Читатели китайского портала "Гуаньча" предостерегли страны Запада от эскалации в Черном море. С иронией они прокомментировали появление в регионе итальянского фрегата ITS Virginio Fasan, румынского судна ROS Regina Maria и турецкого корабля TCG Barbaros для участия в учениях НАТО Sea Breeze-2021.

"Я хочу знать, смогут ли продержаться эти три корабля хотя бы полчаса в реальном бою?", - цитирует РИА Новости одного из пользователей.

"Даже минуты не продержатся против одного российского корабля", - полагает другой участник дискуссии.

"Это у самых дверей России, поэтому корабли не нужны, достаточно ракеты береговой охраны", - высказал свое мнения пользователь популярного портала.

В учениях НАТО Sea Breeze-2021, стартовавших 28 июня, принимают участие 32 страны, задействованы около 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов и более 100 единиц автомобилей и боевых бронированных машин. Маневры станут самыми масштабными по количеству участников за всю историю их проведения.