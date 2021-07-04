AFP: Филиппинский военный самолет потерпел крушение при посадке

Филиппинский военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находились 85 человек, потерпел крушение. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на генерала вооруженных сил Филиппин.

По его данным, ЧП произошло при попытке совершить посадку на остров Холо на юго-западе страны. Отмечается, что 15 человек удалось эвакуировать из горящего самолета, пишет ТАСС. Сейчас на месте крушения продолжаются спасательные работы. Собеседник агентства выразил надежду, что всех, кто присутствовал на борту, также удастся спасти.

По данным местного телеканала ABS-CBN News, спасены уже не менее 40 человек. Они все сейчас получают медпомощь. Уточняется, что при посадке самолет C-130 не попал на взлетно-посадочную полосу, сообщает РИА Новости.