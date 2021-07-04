Американец побил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за 10 минут

Джоуи "Каштан" Честнат побил свой собственный мировой рекорд и одержал 14-ю победу в мужском конкурсе по поеданию знаменитых хот-догов Натана в воскресенье, в то время как Мишель Леско завоевала титул среди женщин. "Каштан" съел 76 булочек за 10 минут. Это на одну штуку больше, чем он съел в прошлом году, когда конкурс проходил без фанатов из-за пандемии коронавируса.

"Это было просто приятно. Я ждал этого момента целый год", - сказал Честнат из Вестфилда, штат Индиана, в интервью ESPN после своей победы в воскресенье. Леско из Тусона, штат Аризона, съела 30 хот-догов за 10 минут и назвала свою победу "потрясающим ощущением". Действующая чемпионка среди женщин и рекордсменка Мики Судо пропустила этот год, потому что через несколько недель она ждет ребенка от своего коллеги по поедании хот-догов Нику Вери. Он боролся за мужской титул, но проиграл.

Ежегодный фестиваль сосисок "Четвертого июля" обычно проходит возле флагманского магазина Натана в районе Кони-Айленд в Бруклине. Но в этом году мероприятие проводилось на близлежащем бейсбольном стадионе низшей лиги Маймонидес-Парк с пятью тысячами зрителями, отмечает Associated Press.