Байден: Белый дом пока не знает, кто стоит за хакерской атакой

Исходя из имеющихся данных, в США полагают, что Россия не причастна к недавней кибератаке с использованием вируса-вымогателя, направленного по меньшей мере на 20 компаний. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден во время поездки в Мичиган.

При этом, по словам главы Белого дома, кто именно стоит за хакерской атакой, американское правительство пока сказать не может.

Американский лидер добавил, что поручил спецслужбам провести расследование произошедшего. "Я поручил разведсообществу предоставить мне тщательный анализ того, что произошло, - цитирует слова Байдена агентство Bloomberg. - Я буду лучше осведомлен завтра".