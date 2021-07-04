Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 к доллару и 86-88 к евро.

На минувшей неделе рубль ослаб к доллару в рамках общемирового тренда на укрепление американской валюты. Доллар получил поддержку на ожиданиях более раннего сворачивания монетарных стимулов ФРС США и на опасениях, что новая волна COVID-19 в мире может привести к замедлению восстановления глобальной экономики. Полагаем, что крепость американской валюты может сохраниться в ближайшие недели благодаря этим факторам.

В пользу рубля будут выступать высокие цены на нефть, газ, металлы и другие статьи российского экспорта, которые увеличивают приток валютной выручки в страну.

Сдерживающими факторами для укрепления рубля станут конвертация рублевых дивидендов в валюту, ежедневные покупки валюты на 10,5 млрд рублей Минфином в рамках бюджетного правила, а также увеличение спроса на валюту для внешнего туризма после открытия Турции, Кипра и ряда других стран.

В понедельник Минфин объявит новые параметры покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на период с 7 июля по 5 августа. Благодаря высоким ценам на нефть ежедневные покупки валюты, по нашим оценкам, могут возрасти на 10% - до 11,5 млрд рублей, что будет частично нивелировать позитивное влияние нефти на курс рубля.

В среду выйдут данные Росстата по инфляции за июнь. Полагаем, что рост потребительских цен продолжит отдаляться от целевого уровня ЦБ в 4% и составит 6,5% г/г. Это будет поддерживать ожидания резкого увеличения ключевой ставки Банка России на заседании 23 июля, которое может составить 100 б.п., до 6,5% годовых. Повышение реальной рублевой процентной ставки окажет поддержку российской валюте.​

Нефть

Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

- Министерский комитет ОПЕК+ не смог за два дня переговоров прийти к соглашению. Предложение об увеличении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки к концу текущего года и продлении действия соглашения до конца 2022 года (вместо планового сворачивания в апреле 2022 года), вынесенное Россией и Саудовской Аравией, было заблокировано Объединенными Арабскими Эмиратами. Выделенной квоты для ОАЭ оказалось мало, и представители запросили де-факто увеличение лимита (через изменение стартовой даты и начального уровня добычи, от которого будет рассчитываться выполнение соглашения).

Борьба внутри ОПЕК+, которую мы сейчас наблюдаем, очень показательна. В том числе, это проверка системы на устойчивость. Участники альянса видят смещение баланса спроса и предложения в сторону дефицита, видят рост цен, который в том числе будет продолжать разгонять мировую инфляцию. И такая ситуация не устраивает большинство покупателей и даже продавцов. Целевой или более-менее равновесной ценой для рынка в настоящее время является уровень 65-70 долларов за нефть марки Brent (в моменте скорее верхний уровень коридора).

В сценарии отсутствия договоренностей возможны два дальнейших варианта. Первый - это фиксация текущего графика увеличения добычи, что в современных реалиях будет означать дефицит на рынке нефти и рост котировок до 80+ долларов за баррель. Второй вариант - распад альянса и самостоятельное увеличение добычи странами-участниками. Такой сценарий разыгрывался уже неоднократно и каждый раз приводил к обвалу котировок и через какое-то время обратно к формированию альянсов. Будем надеяться, по этому сценарию пока ОПЕК+ не пойдет, так как для России это приведет к существенному сокращению поступления валютной выручки и доходов бюджета.

Если участникам альянса все-таки удастся договориться, то это будет позитивным сигналом для рынка и показателем условной стабильности цен. При этом вероятнее всего лимиты на добычу будут несколько выше, чем в варианте от 1 июля, но ниже требований ОАЭ, чтобы показать силу переговорной позиции Саудовской Аравии и России. При таком сценарии цены должны скорректироваться в диапазон 72-74 доллара за баррель - в зависимости от предлагаемых дополнительных объемов.

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

- На следующей неделе на российском рынке акций будет множество дивидендных отсечек, однако их влияние на индекс МосБиржи будет незначительным.

Общий фон на рынках пока остается благоприятным. Растущий тренд наблюдается как в России так и на ключевых западных площадках. В понедельник торговая активность будет пониженной из-за выходного дня в США. В этот день commodities могут быть стабильны.

Сильнее остальных, как и прежде, может выглядеть нефтегазовый сектор за счет крайне благоприятной конъюнктуры на сырьевом рынке. Большинство из них имеют значительный вес в индексе МосБиржи, так что продолжение подъема в таких историях как "Газпром" или "Лукойл" при прочих равных способно поднять индекс МосБиржи к новым историческим максимумам ближе к 3900 пунктам.