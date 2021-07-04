Что нужно знать о Декларации независимости США

В воскресенье Соединенные Штаты Америки отмечают свой главный национальный праздник - День независимости. Считается, что 245 лет назад в этот день Конгресс официально принял основополагающий для Америки документ - Декларацию независимости. Однако 4 июля 1776 года независимость не провозглашалась, уточняет Fox News.

Праздник должен был проходить 2 июля

Второй Континентальный Конгресс фактически проголосовал за независимость на два дня раньше, 2 июля. В письме своей жене Абигейл один из отцов-основателей США Джон Адамс предсказал, что будущие поколения будут отмечать именно 2 июля как День независимости, сказав: "Второй день июля 1776 года будет отмечается последующими поколениями как великий юбилейный фестиваль. С этого времени он должен быть отмечен пышностью и парадом, представлениями, играми, спортом, оружием, колокольчиками, кострами и освещением от одного конца этого континента до другого".

До наших дней дошло 26 копий Декларации

После принятия Декларации независимости "Комитет пяти", в который входили Томас Джефферсон, Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Роджер Шерман и Роберт Р. Ливингстон, отвечал за тиражирование утвержденного текста. 5 июля владелец типографии из Филадельфии Джон Данлэп разослал все сделанные им копии для газет в 13 колониях, а также командирам континентальных войск и местным политикам. Первоначально имелись сотни копий, известных как "Данлэпские залпы", но только 26 из них сохранились до нашего времени и в основном выставлены в музейных и библиотечных собраниях. К слову, один из недавно обнаруженных "залпов Данлэпа" был найден жителем Филадельфии на задней стороне рамки для картины, которая была куплена на блошином рынке за 4 доллара в 1989 году.

Когда 9 июля 1776 года один из "Данлэпских залпов" прибыл в Нью-Йорк, Джордж Вашингтон, который в то время был командующим континентальными силами в Нью-Йорке, зачитал этот документ толпе перед зданием мэрии. Многие из них приветствовали Декларации и чуть позже снесли статую британского короля Георга III, находившуюся неподалеку. Позже статуя была переплавлена и использовалась для изготовления десятков тысяч мушкетных ядер для американской армии.

Декларацию спрятали в Форт-Ноксе

После нападения на Перл-Харбор агенту секретной службы США Гарри Нилу было поручено переместить "бесценные исторические документы" - оригиналы Декларации независимости и Конституцию - в безопасное место вдали от Вашингтона, округ Колумбия. После встречи с библиотекарем Арчибальдом Маклишем в Библиотеке Конгресса Нил составил план того, как незаметно перевезти документы из Вашингтона в Форт-Нокс, который находится недалеко от Луисвилля, штат Кентукки. Геттисбергское обращение Авраама Линкольна, Библия Гутенберга и Статьи Конфедерации также хранились в некоторых ящиках в Форт-Ноксе. Декларация была возвращена в Вашингтон, округ Колумбия, в 1944 году.

Что произошло с подписантами?

Некоторые из подписавших Декларацию независимости, такие как Джон Адамс и Томас Джефферсон, посвятили свою жизнь государственной службе, став вторым и третьим президентами Соединенных Штатов. Тем не менее, некоторые из подписантов остались только в истории, такие как Баттон Гвиннетт из Джорджии и Джозиа Бартлетт из Нью-Гэмпшира, чье имя было использовано, с немного другим написанием, в качестве персонажа романа Мартина Шина в "Западном крыле".

Есть и другие факты о подписавших и о том, что произошло после того, как они подписали Декларацию. Пятеро подписантов были захвачены британской армией во время войны за независимость и подверглись пыткам перед смертью. Дома двенадцати подписантов были обысканы и сожжены. У двух подписантов были убиты их сыновья. Девять подписантов умерли от ран или других невзгод до конца войны за независимость. Однако те, кто подписал Декларацию независимости, воспользовались невероятным шансом принять этот документ, который изменил весь мир.

В целом, отмечают эксперты, Декларация стала политическим, во многом, декларативным документом, радикальным в свое время, призванным объединить прогрессивные силы. Конституция, с другой стороны, была очень хорошо продуманным документом, основная цель которого заключалась в предотвращении захвата власти. Вот почему в Конституции большинство полномочий закреплено за штатами, а не за федеральным правительством.

Декларация независимости и Конституция Соединенных Штатов являются двумя из четырех основных законодательных актов Соединенных Штатов, третьим является Постановление о Северо-Западе, а четвертым - Статьи Конфедерации. В этих документах американские отцы-основатели изложили свой взгляд на права человека и власть с видением того, что американцы являются свободными людьми в установленных границах ограниченных полномочий федерального правительства.