Экс-глава Евросовета Дональд Туск объявил о возвращении в польскую политику

Дональд Туск - бывший премьер Польши, бывший глава Евросовета и действующий председатель Европейской народной партии в Европарламенте - объявил о возвращении в польскую политику.

Напомним, что поляк с кашубскими корнями Туск занимается политической деятельностью со времен студенческой "Солидарности" в университете в Гданьске. За 30 лет политической карьеры он показал себя жестким, целеустремленным, прагматичным человеком, способным пожертвовать теми, с кем шел к власти, ради ее удержания. Но при этом он способен расположить к себе любого собеседника, а в случае необходимости готов на компромиссы. Созданная им в 2001-м году партия "Гражданская платформа" в 2007-м выиграла выборы в парламент Польши. Туск стал премьером на два срока, но незадолго до очередных парламентских выборов 2015-го года ретировался в Брюссель, поскольку был избран на другой - уже европейский высший пост. В сентябре 2014-го года он стал главой Европейского совета, а в марте 2017-го был переизбран на этот пост лидерами 27 стран ЕС из 28. Против его кандидатуры проголосовали лишь в его родной Польше, где к власти в его отсутствие пришла оппозиционная партия "Право и справедливость", возглавляемая его врагом и извечным политическим противником Ярославом Качинским. Когда в ноябре 2019-го года полномочия Туска во главе Евросовета истекли, и его сменил Шарль Мишель, поляк был избран председателем Европейской народной партии в Европарламенте. К этому времени его собственная партия в Польше - "Гражданская платформа" - утратила былое влияние, в ней все сильнее ощущался "кризис лидерства". И наконец Туск принял решение вернуться. В ходе пресс-конференции в воскресенье он сообщил, что в сентябре уведомит коллег в Брюсселе о том, что покидает Европейский парламент. "Формально можно быть главой партии в своей стране и главой Европейской народной партии. Но, как я и сказал, моя цель - посвятить себя польским делам на сто процентов, а не на девяносто", - пояснил он.

Между тем

Напомним, что именно в начале "премьерства" Дональда Туска в 2008 году были сделаны беспрецедентные шаги в сторону сближения с Россией. А в 2017 году уже его конкуренты опубликовали документ, когда-то подготовленный МИДом Польши для Туска. В нем говорилось о необходимости интенсифицировать взаимодействие по линии Москва-Варшава, так как "даже абстрагируясь от огромных экономических интересов Польши … и взаимного культурно-интеллектуального интереса, нужно заметить, что оживление диалога с Россией само по себе является политической ценностью для Польши".

Такой диалог, по мнению авторов документа, должен был усилить Польшу в роли "главного в западной семье знатока и толкователя России". После того, как Туск возглавил польское правительство, между нашими странами было подписано межправительственное Соглашение о порядке местного приграничного передвижения в Калининградской области и сопредельных польских регионах, принесшее большую выгоду бизнесменам по обе стороны границы. В Польше рос интерес к изучению русского языка, проводилось все больше совместных научных конференций и культурных мероприятий, встречались представители интеллигенции, увеличивался товарооборот, улучшался климат для инвестиций, действовали профильные двусторонние комиссии в министерствах, шел молодежный обмен. Сегодня отношения между двумя странами фактически заморожены, местное приграничное передвижение с Калининградской областью отменено по инициативе польской стороны. Радослав Сикорский, бывший министром иностранных дел в правительстве Туска, комментируя рассекречивание этого документа, напомнил одно из высказываний авторитетного польского политика межвоенного периода Романа Дмовского: "Некоторые ненавидят Россию сильнее, чем любят Польшу". Этот диагноз применим ко многим польским политикам, но не к Туску. Этот опытный политик способен мыслить прагматично и в своей деятельности руководствуется интересами как финансово-экономическими, так и внутри и внешнеполитическими. И хотя за последние годы он неоднократно критиковал российскую политику, можно предположить, что, в отличие от нынешних польских лидеров, он будет способен менять свои взгляды в зависимости от политической конъюнктуры.