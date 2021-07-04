Эксперты объяснили, зачем россияне берут по две ипотеки

Жители Москвы нередко стали брать по несколько ипотек. Как рассказал глава сервиса "Циан.Ипотека" Михаил Кочеров, среди клиентов организации 13% уже ранее брали ипотеку, а у 7% она не погашена.

Кочеров отметил, что "серийные" ипотечники чаще всего оформляют покупку новостроек - на них приходится 41% сделок, хотя в среднем по рынку на новостройки берут 28% ипотек. Поэтому можно предположить, что имеют место инвестиционные покупки.

"Люди покупают квартиры "впрок" для последующей перепродажи или сдачи в аренду", - говорит эксперт.

Как отметили другие эксперты, опрошенные изданием "Газета.ru", иногда "серийные" ипотечники берут два кредита для семьи, например, чтобы купить квартиру для себя, а также переселить родителей или заранее обеспечить жильем детей.

Особая категория - те, кто стремится сэкономить и покупает вторую квартиру на фоне выгодных условий, например, льготной ипотеки. Это самые проблемные заемщики - порой необдуманная покупка оборачивается расторжением сделки, поиском рефинансирования и другими проблемами, связанными с неспособностью покупателя обслуживать второй кредит.

Еще один вариант - покупка с целью инвестиций. В таком случае покупатель зачастую берет квартиры в новостройке на ранней стадии строительства, после чего одну из них продает или сдает в аренду для покрытия платежа.