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04.07.2021 17:59
Рубрика: В мире

Ложка для ушей

Европа простилась с одноразовой пластиковой посудой
Текст: Алексей Чуриков
В Евросоюзе вступил в силу закон, запрещающий производство, продажу и использование пластиковой посуды, ватных палочек и держателей воздушных шариков. Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в своем аккаунте в Twitter написал, что "настал тот самый день", когда Европа наконец-то скажет "до свидания" одноразовой пластиковой утвари. Когда страны ЕС в 2019 г. утверждали этот законопроект, они исповедовали принцип "загрязнитель платит". Еврочиновники тогда фактически переложили на производителей и потребителей основные расходы за переход в "зеленое" европейское будущее. И до сих пор неясно, что именно придет на смену ставшей столь привычной номенклатуре товаров из пластика, тем же самым ватным палочкам или трубочкам для коктейлей.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

"Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика!" - написал Синкявичюс, но забыл указать в своем торжественном сообщении, чем же именно должны теперь пользоваться европейцы, например, для чистки ушей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин: Есть предложения повысить ставку экосбора для ряда товаров

На этот вопрос вместо еврокомиссара отвечают всевозможные экоактивисты и спонсирующие их организации со всей Европы, активно лоббировавшие тот самый закон. Во-первых, говорят "зеленые", не так уж и нужно чистить уши. "На самом деле, чистить слуховой проход необязательно, это даже может быть вредно и опасно", - уверяют специалисты одного из крупных испанских экоблогов SinPlastico. Во-вторых, палочки не нужны, "воспользуйтесь своим пальцем", ведь не зря у мизинца есть и второе название - "ушной палец" (ear finger, англ. - Прим. "РГ"). Ну и в-третьих, замечательной альтернативой могут стать многоразовые органические ушные ложечки из бамбука стоимостью 3 евро за штуку.

Интересными выглядят и предложения по замене пластиковых трубочек для коктейлей. Наиболее логичным и действительно рабочим вариантом является их изготовление из нержавеющей стали или других металлов. Но никто пока не посчитал ни стоимость такого перехода, ни потенциальный вред для окружающей среды от их массового производства. Экоактивисты и здесь нашли выход - предлагают использовать тот же бамбук либо скрученные в трубочку листья деревьев, например папайи. Упаковка из 12 бамбуковых трубочек обойдется покупателю примерно в 1600 рублей, за эти же деньги можно купить и 10 трубочек из нержавейки.

Сделанная из биоразлагаемых материалов посуда также доступна в разных вариантах и по сравнительно "низким" ценам - в интернете можно найти комплект из 50 таких тарелочек за 1,7 тысячи рублей. Кстати, страны ЕС также обязались убрать с рынка все пластиковые бутылки, в которых доля использованных при производстве переработанных материалов ниже 25 процентов. А уже к 2029 году более 90 процентов пластиковых бутылок в Евросоюзе должны будут отправляться на повторную переработку.

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