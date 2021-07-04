Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19

Штамм коронавируса "дельта", который еще называют индийским, скорее всего, способен вызывать более тяжелое заболевание, чем его предшественники. Об этом рассказал глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По словам Фаучи, "дельта" легче передается от человека к человеку, и, согласно полученным научным данным, является более смертоносным, так как "вызывает более тяжелое заболевание".

В эфире телеканала NBC доктор отметил, что считает "проблемой" полученную учеными информацию об индийском штамме. Именно он сейчас преобладает в европейских странах и уже наращивает обороты в США.

В мире коронавирусом заболели уже более 183 миллионов человек. Лидером по количеству случаев уже долгое время остаются Соединенные Штаты - по данным Университета Джонса Хопкинса в стране заболели свыше 33,7 миллиона человек.