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04.07.2021 18:57
Рубрика: Экономика

Заработали своим умом

Глобальная цифровизация поддержала отечественную ИТ-отрасль
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
Индустрия разработки программного обеспечения (ПО) справилась с негативным влиянием пандемии.
Кибербезопасности ИТ-систем стратегических отраслей уделяется повышенное внимание. Фото: РИА Новости www.ria.ru Кибербезопасности ИТ-систем стратегических отраслей уделяется повышенное внимание. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Кибербезопасности ИТ-систем стратегических отраслей уделяется повышенное внимание. Фото: РИА Новости www.ria.ru

По итогам 2020 года совокупная выручка российских софтверных компаний составила 1,305 триллиона рублей - на 16,5 процента больше, чем годом ранее, отмечается в ежегодном исследовании РУССОФТ. На столько же выросли экспортные доходы российских разработчиков.

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С учетом снижения курса рубля к доллару (около 12 процентов по итогам прошлого года) динамика менее оптимистичная. Совокупная выручка в долларах увеличилась только на 4,5 процента, до 18,1 миллиарда долларов, а экспортные доходы - на 4,3 процента, до 8,6 миллиарда долларов. В 2019-м, как отмечают эксперты, оборот в долларах вырос почти на 15 процентов, экспорт - на 17,5 процента.

Со снижением доходов столкнулись компании, специализирующиеся на разработке систем управления предприятием, автоматизации документооборота, проектирования и производственного процесса. Дополнительный доход благодаря пандемии получили разработчики компьютерных игр и решений в сфере информационной безопасности, а также поставщики решений для удаленной работы, развлечений и обучения через интернет.

"Заказчики из ключевых для нас секторов - финансового, торгового, производственного - переходя на "удаленку", увеличили инвестиции в те направления, для которых мы разрабатываем решения и предоставляем ИТ-услуги. Такие компании стали даже более интенсивно, чем раньше, развивать цифровые каналы для повышения эффективности взаимодействия со своими клиентами, партнерами и сотрудниками", - отметил заместитель генерального директора EPAM Юрий Овчаренко. Бизнес стал активнее внедрять аналитические решения, инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта, технологии автоматизации бизнес-процессов для снижения затрат и возможности быстро реагировать на изменения во внешней среде.

По мере перехода в онлайн бизнес осознает необходимость инвестиций в кибербезопасность

Всеобщая цифровизация и цифровая трансформация положительно сказалась на объеме рынка ИТ, добавил генеральный директор "ЛАНИТ-ТЕРКОМ" Вадим Сабашный: "Весной-летом 2020 года была высокая неопределенность на всех рынках, и это значительно сократило инвестиции в ИТ и вызывало кратковременное сокращение объема, но начиная с осени 2020 года наблюдался взрывной рост".

По мере перехода в онлайн бизнес все больше осознает необходимость инвестиций в кибербезопасность. По данным PwC, в прошлом году более половины российских компаний собирались повысить бюджет на кибербезопасность, также в планах увеличить численность штатных специалистов в этой сфере.

Фото: "АкстелБезопасность"
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Такая стратегия оправдана: в первом квартале 2021 года эксперты зафиксировали рост числа атак с помощью программ-вымогателей, появление множества новых шифровальщиков, а также отметили, что разработчики вредоносного ПО все чаще стали адаптировать его под атаки на средства виртуализации.

Количество атак, по данным Positive Technologies, увеличилось на 17 процентов по сравнению с I кварталом 2020 года, а относительно IV квартала 2020 года прирост составил 1,2 процента. При этом 77 процентов атак были целенаправленными, а инциденты с частными лицами составили 12 процентов от числа всех инцидентов. Чаще всего злоумышленники атаковали госучреждения, промышленность и организации в сфере науки и образования. Главные цели преступников - это персональные и учетные данные, при атаках на организации к ним добавляется еще и коммерческая тайна.

"Разработчики вредоносного ПО продолжают искать новые способы обхода средств защиты, - отмечает аналитик Positive Technologies Яна Юракова. - Для этого они используют, к примеру, редкие языки программирования. Некоторые злоумышленники дополняют свои инструменты функциями, стирающими следы вредоносной активности".

Все больше хакеров разрабатывают свое вредоносное ПО для проведения атак на среды виртуализации, а некоторые пытаются активно эксплуатировать уже найденные уязвимости в ПО для развертывания виртуальной инфраструктуры. Эксперты связывают это с глобальным процессом переноса IT-инфраструктуры компаний в виртуальную среду.

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Глобальная цифровизация затрагивает как крупнейшие предприятия, так и малый и средний бизнес. По оценкам IDC, крупные компании практически всех отраслей инвестируют как в модернизацию инфраструктуры, так и в реализацию новых трансформационных проектов. "Наблюдается устойчивый спрос на высокопроизводительные системы", - отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

Фото: iStock
Расходы компаний на цифровую идентификацию вырастут в два раза

В сегменте малого и среднего бизнеса по сравнению с предыдущим годом заметно увеличилась доля компаний, развивающих свои сайты, использующих онлайн-каналы продвижения бизнеса и готовых полностью заменить личное общение цифровым, отмечается в совместном исследовании банка "Открытие", Московской школы управления "Сколково" и Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства. Существенно увеличилось использование облачных решений и хранилищ данных - ими пользуются 63 процента опрошенных предприятий, корпоративных мессенджеров (39 процентов), онлайн-систем организации командной работы (24 процента), сервисов для анализа больших данных (11 процентов).

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