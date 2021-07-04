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04.07.2021 13:56
Рубрика: Власть

"Яблоко" определилось со своими кандидатами в Госдуму

Текст: Владимир Кузьмин
Предвыборный съезд партии "Яблоко" утвердил федеральный список и представителей в одномандатных округах на предстоящих выборах в Государственную Думу. Голосование назначено президентом на 19 сентября.
Фото: Антон Денисов \ РИА Новости Фото: Антон Денисов \ РИА Новости
Фото: Антон Денисов \ РИА Новости

Всего в федеральный список партии включены 310 человек, 161 представитель "Яблока" будет участвовать в выборах по одномандатным округам. "188 кандидатов являются членами партии, 122 представляют партнерские организации", - сообщил Николай Рыбаков. За федеральный список проголосовали 94 делегата съезда, против - 11.

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У партии будет 90 региональных групп, при этом она отказалась от создания супергрупп: в Москве кандидатов разделят на 15 групп, в Московской области - на 11, в Санкт-Петербурге - на восемь. "Потому что объединение хотя бы двух территориальных групп, двух округов в этих субъектах Федерации заведомо дает конкурентное преимущество человеку, который будет баллотироваться во главе этого списка", - объяснил председатель "Яблока" такое решение.

Вместе с молодежью среди кандидатов "Яблока" много хорошо известных в партии лиц. Лев Шлосберг возглавил региональную группу, объединившую Псковскую и Тверскую области, а также выдвинут по Ховринскому одномандатному округу в Москве. Эмилия Слабунова возглавила группу по Карелии и Мурманской области. Сергей Митрохин попробует избраться в Госдуму через Центральный одномандатный округ Москвы.

Политик Владимир Рыжков в "Яблоке" не состоит, но ему партия доверила возглавить региональную группу №6 в Нагатинском округе столицы, а правозащитница Марина Литвинович выступит кандидатом в Ленинградском одномандатном округе Москвы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Яблоко" Единый день голосования-2021

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