Как начать получать пенсионные выплаты в 55 и 60 лет

Далеко не все пенсионеры знают, что могут получить накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

В Минтруде при этом уточнили "Российской газете", что для получения накопительной пенсии действует прежний пенсионный возраст. То есть 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Для того, чтобы узнать в каком НПФ находится накопительная часть пенсии, можно лично обратиться в отделение ПФР или в МФЦ, проверить информацию в личном кабинете на портале госуслуг, пояснила кандидат юридических наук Оксана Филачева.

А в Центробанке напомнили "РГ", что пенсионные накопления формируются: у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии; у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в 2002-2004 годах работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства; у участников Программы государственного софинансирования пенсий; у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений. Однако здесь важно помнить, что в данный момент действует "заморозка" по новым отчислениям на накопительную пенсию.

Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть перенаправляются в страховую часть пенсии на выплаты нынешним пенсионерам. Такой порядок будет действовать до конца 2023 года. Но все, что до этого накопилось, можно получить.

"Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на нее. Соответствующее заявление может быть подано гражданином в территориальный орган ПФР по своему выбору, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по своему выбору (МФЦ), либо по почте, либо через работодателя с письменного согласия гражданина. Также гражданин может направить заявление в форме электронного документа через "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - сообщили в ЦБ.

В зависимости от способа подачи заявления днем назначения пенсии будет являться: день приема территориальным органом ПФР заявления (при подаче заявления лично или через представителя/работодателя); дата, которая указана на почтовом штемпеле по месту отправления заявления (при подаче заявления по почте); дата приема заявления МФЦ (при подаче заявления через МФЦ); дата подачи заявления в форме электронного документа (при подаче заявления через портал госуслуг).

Граждане, формирующие средства пенсионных накоплений в НПФ (если они в свое время выбрали определенный негосударственный пенсионный фонд), подают заявление о назначении накопительной пенсии в соответствующий НПФ.

Отметим, что законом предусмотрено несколько видов выплат. Единовременная выплата - выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой. Выплачивается гражданам, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии из-за отсутствия необходимого страхового стажа или необходимого количества ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов) и гражданам, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и размера накопительной пенсии.

Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет. Срочная пенсионная выплата назначается лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования.

Накопительная пенсия - назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Ее размер с 2020 года рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты - 258 месяцев. Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную на пенсионном счете застрахованного лица, разделить на 258 месяцев.​