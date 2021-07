Кандидата в канцлеры Германии от "Зеленых" обвинили в плагиате

Предвыборная кампания немецких "Зеленых", которые еще месяц назад, по некоторым опросам, опережали христианских демократов или, по крайней мере, шли с ними в ногу, вступила в полосу кризиса. Впервые за всю свою историю партия решила выдвинуть кандидата в канцлеры на выборах в бундестаг. Выбор, как известно, пал на ее сопредседателя, 40-летнюю Анналену Бербок, которая теперь оказалась в центре скандала. Как пишет Spiegel online, госпоже Бербок приходится отбиваться от обвинений в плагиате, которые считаются в Германии весьма серьезными.

Под градом критики оказался предвыборный манифест Бербок, который она облекла в форму книги под названием "Сейчас. Как мы обновляем нашу страну". Этим трудом заинтересовались, как ни странно, не в Германии, но в соседней Австрии. Его чуть ли не под лупой изучил австрийский медиаэксперт, 37-летний специалист по авторскому праву Штефан Вебер, которого в германоязычной среде прозвали "охотником за плагиаторами" (в январе его жертвой пала министр труда Австрии Кристине Ашбахер, вынужденная подать в отставку из-за претензий к ее дипломной работе). Господин Вебер нашел в книге Анналены Бербок множество буквальных цитат, принадлежащих другим политикам и экспертам, которые не были оформлены должным образом, но преподносятся как мысли автора. Вот лишь некоторые примеры. "Тот, кто всегда думает только о настоящем, застревает в краткосрочной перспективе и теряет стратегический нюх", - говорится в книге. Это почти дословная цитата из статьи заместителя директора Института изучения вопросов безопасности ЕС Флоранс Гауб, опубликованной в журнале "Международная политика. В другом месте Вебер нашел совпадения со словами политэкономиста Майи Гёпель из интервью немецкой газете TAZ, где она рассуждала о роли экономических инструментов в борьбе с пандемией.

Сама Анналена Бербок, которой до этого уже пришлось оправдываться за неточности в своем резюме (например, насчет заявленного, но не подтвердившегося членства в организации The German Marshall Fund of the United States), на этот раз даже наняла адвокатов. В свое оправдание она заявила, что не собиралась писать "научный труд", который требует сносок и ссылок, но обнародовала вольные мысли в виде партийных тезисов. Кстати, с начала своего выдвижения кандидатом в канцлеры от "Зеленых" госпожа Бербок сталкивается с самыми разными обвинениями в прессе, отмечает Deutsche Welle. То объектами нападок становятся ее фотографии с Джорджом Соросом, то некие неблагопристойные снимки из прошлого, подлинность которых, впрочем, так никто и не доказал, а то и вовсе дела семейные (ревнители консервативных ценностей упрекают женщину-политика в том, что она якобы перестала заниматься своими дочерьми - их у Бербок двое). Дошло до того, что даже в МВД ФРГ, по утечкам Spiegel online, была составлена аналитическая записка, которая констатирует, что выдвиженка от "Зеленых" действительно не раз "становилась объектом ужесточенной риторики в СМИ".

По мнению экспертов, тут налицо не только проблемы "Зеленых" (чей рейтинг опустился с 28-ми до 20 процентов) и их лидера, которую вряд ли можно назвать искушенным публичным политиком, но и особенности нынешней предвыборной кампании. "Уровень политической борьбы достиг дна, - заявила председатель "Левых" Сюзанне Хенниг-Вельзов. - Не знаю, нужна ли кандидату в канцлеры книга или нет, но тот факт, что мы только об этом и говорим, наводит на мысли". По ее мнению, кампанию по дискредитации оппозиционных кандидатов развернули игроки, которые "получают выгоду от нынешней правящей коалиции" и "отчисляют многомиллионные пожертвования" христианским демократам, а также либералам. За Анналену Бербок вступилась и социал-демократка, экс-министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии Франциска Гиффай, которая сама вынуждена была уйти с поста в середине мая после обвинений в "недостаточно верифицированных цитатах" в ее докторской диссертации, защищавшейся в 2010 году в Свободном университета Берлина. "В Германии это дошло до автоматизма. Стоит кому-нибудь поднять вопрос о плагиате, как объект критики мгновенно теряет репутацию", - заявила Гиффай. Сама она, кстати, все еще надеется вернуться в политику и занять осенью пост правящего бургомистра Берлина. "Но никаких книг я писать точно не буду", - зареклась женщина.