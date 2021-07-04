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04.07.2021 14:45
Рубрика: В мире

Кардинал предстает перед судом Ватикана за финансовые махинации

Текст: Нива Миракян (Рим)
Святой Престол объявил о начале исторического судебного разбирательства по делу о незаконных финансовых операциях с недвижимостью на территории столицы Великобритании. В рамках этого громкого процесса впервые под прицелом оказался влиятельный сановник. По версии следствия, именно с его легкой руки Ватикан не досчитался многомиллионных пожертвований.
Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости

27 июля перед ватиканским трибуналом предстанут четыре компании, две из которых базируется в Швейцарии, одна - в Штатах и еще одна в Словении, а также 10 человек (финансистов консультантов и брокеров), включая кардинала, бывшего префекта ватиканской Конгрегации по канонизации Джованни Анджело Беччу. Вышеуказанным лицам предъявлен целый "букет" обвинений: от мошенничества, злоупотребления, предоставления ложной информации и до коррупции, отмывания денег и обнародования секретных документов.

Речь идет о нашумевшем деле об убыточных инвестициях Ватикана, расследование которого длится более двух лет. Все эти годы следствие пытается выяснить, как 200 млн долларов пожертвований, которые хранились на счетах Ватикана в швейцарских банках, были потрачены на строительство 49 элитных квартир в лондонском районе Челси. Выяснилось, что сделка, проходившая под чутким руководством Беччу (на момент приобретения недвижимости он был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам), проводилась путем выведения средств через офшорные компании, а также сопровождалась серьезными нарушениями и хищениями.

Тучи над кардиналом начали сгущаться около года назад. В сентябре 2020 года, 72-летний Анджело Беччу неожиданно отрекся от прав, связанных с кардинальским саном, хотя не достиг 75-летия - возраста, когда в Ватикане принято оставлять занимаемые посты. Тогда наблюдатели объяснили его внезапную отставку тем, что его имя фигурирует в деле об инвестициях в недвижимость в Лондоне. Тем не менее, по сей день Беччу считался невиновным.

Однако, как отмечают итальянские СМИ, поскольку разразившийся скандал привел к резкому сокращению пожертвований в пользу Ватикана, серьезно ударив по его и без того хрупкой репутации, Папа Франциск лично дал необходимое разрешение на предъявление обвинений кардиналу. В результате Беччу стал самым высокопоставленным ватиканским сановником, которому когда бы то ни было вменяли в вину столь серьезные финансовые махинации.

Фото: АР
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Государственный секретариат Ватикана и Институт религиозных дел (Банк Ватикана) выступят на процессе в качестве пострадавшей стороны. Интересно, что судить Анджело Беччу будут по-новому. Благодаря недавно реализованной Франциском реформе шестой главы Кодекса канонического права, он станет первым кардиналом, дело которого будут рассматривать не в Кассационном суде под председательством другого кардинала, а в стенах более "сурового и справедливого" ватиканского трибунала.

Между тем сам "пурпурная шапочка" (так в Италии называют кардиналов) признавать выдвинутые в его адрес обвинения категорически отказывается, называя себя "жертвой заговора".

В мире Европа Ватикан

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