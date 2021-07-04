Кузнецова сообщила о возвращении всех российских детей из лагеря "Рош" в САР

Из лагеря "Рош" в Сирии на родину возвращены все российские дети, о которых было известно на данный момент. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Самолет с 23 маленькими гражданами России приземлился в Подмосковье около полуночи. Далее их ждут необходимые медицинские проверки и обязательный карантин, а затем дети будут переданы ближайшим родственникам, пишет РИА Новости.

По словам Кузнецовой, в числе вернувшихся - маленькие дети, которые находились в тюрьме вместе с матерями, дети из приюта и из лагеря "Рош". "И надо сказать, из лагеря "Рош" мы вывезли всех детей. Мы для себя закрываем этот этап", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась в 2017-м году. Из зон вооруженных конфликтов в Россию возвращены уже более 300 детей.