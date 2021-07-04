МЧС Азербайджана не фиксировало аварий по нефтяной инфраструктуре на Каспии

МЧС Азербайджана никаких происшествий на нефтяных объектах на Каспии не зафиксировало. Об этом говорится в официальном заявлении министерства экологии и природных ресурсов страны.

Ранее в СМИ появились сообщения о пожаре в результате взрыва на добывающей платформе в азербайджанском секторе Каспия. Однако позже Госнефтекомпания республики опровергла данные сообщения, заявив, что никаких аварий на морских платформах не было.

В министерстве экологии отметили, что по предварительным данным, причиной взрыва могло стать извержение вулкана.

"В МЧС в течение дня не поступала информация о каких-либо чрезвычайных происшествиях на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах страны", - следует из официального заявления минэкологии. В ведомстве добавили, что в настоящее время ведется расследование в связи с произошедшим пожаром. Вся дополнительная информация будет предоставлена общественности.