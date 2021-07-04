Михаил Мишустин призвал авиакомпании уделять особое внимание здоровью пассажиров

Несмотря на распространение коронавируса, самое главное для авиакомпаний - это стабильность, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "Там, где ситуация с эпидемией позволяет выполнять рейсы, должны быть стабильные рейсы, без задержек, без отмены", - заявил он на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Михаилом Полубояриновым.

Ситуация в отрасли остается крайне сложной, подтвердил глава компании. "Если говорить о динамике общего пассажирооборота, то мир потерял к апрелю 2019 года почти 65 процентов пассажирооборота. Что касается России, то у нас восстановление идет гораздо быстрее, и пассажирооборот в России недобирает к 2019 году 38 процентов", - отметил он. Уже в январе 2021 года благодаря господдержке внутренний рынок вернулся на уровень 2019 года, а в мае превысил его на 28 процентов.

- Таким образом, Россия на сегодняшний день является глобальным лидером в восстановлении, - констатировал Полубояринов.

Для группы "Аэрофлот" драйвером роста сейчас выступает авиакомпания "Победа". "Мы прогнозируем рост пассажиропотока практически в 1,5 раза больше, чем это было в прошлом году. "Победа" сегодня - лидер по эффективности использования налеточасов компаний в мире на один тип и единственная компания, которая показала прибыль в 2020 году", - подчеркнул Михаил Полубояринов. Рост пассажиропотока демонстрирует и "Россия". За счет ввода новых 34 воздушных судов "Суперджет" перевозчик открыл 34 новых направления и значительно увеличил налет на этом типе самолета.

Михаил Мишустин призвал особое внимание уделять здоровью пассажиров. "Какие меры принимаются "Аэрофлотом" для того, чтобы защитить пассажиров от коронавируса, минимизировать риск заражения?" - спросил премьер.

Компания, заверил ее гендиректор, строго контролирует соблюдение требований Роспотребнадзора. "Безусловно, "Аэрофлот" крайне серьезно к этому относится. Это и ношение средств индивидуальной защиты на борту, специальная обработка воздушных судов, контроль наличия ПЦР-тестов для пассажиров на международных рейсах", - перечислил Полубояринов.

В 2021 году до 2,5 млн человек воспользуются льготными тарифами на социально значимых авиамаршрутах

Также перевозчик первым в мире в гражданской авиации запустил программу поощрения пассажиров за вакцинацию: 100 миллионов миль будет перечислено первым 10 тысячам пассажиров, которые полетят с прививкой. "С момента начала программы 15 мая в ней зарегистрировалось уже 1,5 тысячи пассажиров, а 500 пассажиров уже получили свои мили", - сказал Полубояринов.

Премьер поинтересовался, как выполняется программа по субсидированию тарифов на социально значимых маршрутах на Дальний Восток, в Крым и Калининградскую область. "До 2,5 миллиона человек в 2021 году должны воспользоваться этой программой - против 1,6 миллиона человек, которые были в 2020 году и 2,3 миллиона в 2019-м", - заявил глава "Аэрофлота". "Это очень важно. Потому что это возможность, конечно, и мобильности, и путешествий, и отдыха", - подчеркнул Мишустин.

Между тем

Семьям помогут построиться

Многодетные семьи будут получать компенсацию в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов, взятых не только на покупку готового жилья, но и на его строительство, и приобретение недостроенного дома. Михаил Мишустин уточнил правила программы в соответствии с федеральным законом, принятым в апреле.

Также допускается компенсация при покупке квартиры по договору паевого взноса и при выкупе долей в квартире или частном доме, если в результате весь объект переходит в собственность семьи. Кроме того, в программу вошли ипотечные кредиты, в которые включен ремонт или страхование имущества.

Официально

Макароны из Украины попали под запрет

Михаил Мишустин расширил перечень товаров, запрещенных для ввоза из Украины. В него, в частности, включены мороженое, минеральная вода, газированные сладкие напитки, готовые супы и бульоны, заготовки для их приготовления, отдельные виды лесоматериалов и упаковочной тары.

Также прекращаются поставки ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн и менее, готовых или консервированных мясных продуктов и ракообразных, макаронных изделий, попкорна, томатного кетчупа и томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов.

Ограничения на импорт товаров из Украины правительство начало вводить в конце 2018 года, исполняя указ президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины.