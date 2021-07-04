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04.07.2021 16:42
Рубрика: Власть

Мишустин: Экономика РФ остается открытой для иностранных партнеров

Текст: Галина Мисливская (Екатеринбург)

Российская экономика остается открытой для зарубежных партнеров, в том числе - в сфере развития инвестиций и внедрения новых технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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"В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну - конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он, добавив, что экономика России "остается открытой для европейских коллег". "Мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства", - констатировал Михаил Мишустин.

В качестве примера он привел механизм СПИК 2.0, который "предполагает внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий", в его рамках уже доступны более 600 технологий, перечень постоянно расширяется, отметил глава кабина. "По всем таким направлениям совместно с иностранными партнерами мы будем развивать наши компетенции", - заявил он.

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