Мишустин: Экономика РФ остается открытой для иностранных партнеров

Российская экономика остается открытой для зарубежных партнеров, в том числе - в сфере развития инвестиций и внедрения новых технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.

"В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну - конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он, добавив, что экономика России "остается открытой для европейских коллег". "Мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства", - констатировал Михаил Мишустин.

В качестве примера он привел механизм СПИК 2.0, который "предполагает внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий", в его рамках уже доступны более 600 технологий, перечень постоянно расширяется, отметил глава кабина. "По всем таким направлениям совместно с иностранными партнерами мы будем развивать наши компетенции", - заявил он.