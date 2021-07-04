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04.07.2021 19:11
Рубрика: Культура

Маршрут построен?

Билет в музей и театр - "Пушкинская карта"
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
На что купить билет в музей и театр? Для молодежи этот вопрос теперь решится проще: поможет "Пушкинская карта", анонсированная президентом во время "Прямой линии". Уже с сентября этого года участникам программы зачислят на нее по 3 тысячи рублей, которые можно будет потратить за оставшиеся четыре месяца 2021 г. на билеты в музеи или в театр, например. Но это только начало. Предполагается, что в 2022 году номинал карты, рассчитанной на календарный год, вырастет до 5000 рублей.
Вам от 14 до 22 лет? Отлично. "Пушкинская карта" на 3000 рублей - ваша. Фото: Сергей Куксин/РГ Вам от 14 до 22 лет? Отлично. "Пушкинская карта" на 3000 рублей - ваша. Фото: Сергей Куксин/РГ
Вам от 14 до 22 лет? Отлично. "Пушкинская карта" на 3000 рублей - ваша. Фото: Сергей Куксин/РГ

Включены ли в сферу действия карты только государственные учреждения культуры? Нет, не только. Как пояснили в Министерстве культуры России, деньги на карте можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры.

Фото: Андрей Лыженков
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Много это или мало? Как считать. Если с умом - то можно и в театре побывать, а уж в музеях и кино - не раз и не два.

Новая всероссийская программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Посмотреть подробную афишу и купить билет позволит специальное приложение, а кроме того, репертуар и планы выставок будут размещаться на портале PRO.Культура.РФ.

Не исключено, что для пользователей будут предложены скидки и акции, чтобы денег хватило на большее число посещений. Оформить карту можно на портале госуслуг.

Уже в этом году "Пушкинской картой" смогут воспользоваться более миллиона юношей и девушек, рассказали в министерстве культуры.

- Сегодня афиша культурных мероприятий пополняется все новым качественным контентом, востребованным у молодежи. "Пушкинская карта" даст возможность посетить эти события и привлечет внимание еще большего количества ребят к интересным проектам. Кроме того, инициатива станет не только еще одной мерой поддержки для всех учреждений культуры в этот непростой период, но и большим вызовом в их работе, - отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Молодые люди - ключевая аудитория для ГМИИ имени Пушкина. Начальник отдела музея по работе с посетителями Марина Жучкова рассказала "РГ", что сейчас федеральные музеи не получают целевого финансирования на льготные программы для молодой аудитории, и каждый музей принимает решение о льготах сам. Поэтому "Пушкинская карта" может, с одной стороны, решить этот вопрос и, с другой, гарантировать молодежи бесплатное посещение любого музея.

- Но успех карты во многом зависит от того, насколько технологично и удобно будет организовано ее использование. Логично повысить возраст участия в программе до 24 лет включительно - наш музей в льготной политике ориентируется именно на этот возраст. Сложно оценивать достаточность суммы в 3 тысячи рублей. Например, ценитель изобразительного искусства сможет посещать музеи несколько раз в месяц, а вот для покупки даже одного билета в театр этой суммы может не хватить, - рассуждает Марина Жучкова.

Художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман обращает внимание на то, что речь идет не только о столице:

- Ну, во-первых, это только начало эксперимента, и если он "пойдет", то и сумма, я думаю, будет меняться. А во-вторых, программа же всероссийская, и ребята, которые живут в других регионах, на эти деньги смогут и три раза в театр сходить. Это я уже не говорю о выставках.

Фото: Сайт Большого театра / bolshoi.ru
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Режиссер называет еще один важный нюанс - омоложение аудитории: "Очень важно, чтобы молодежь приходила в театр, особенно в оперный. А президентская программа - это, по сути, стимуляция нашего театрального будущего. Поэтому я к этой инициативе отношусь с большим воодушевлением".

Надо сказать, что в регионах уже активно подключаются к новому проекту, так, например, заявки на участие в программе уже подали ряд культурных учреждений Краснодарского края. В их числе Кубанский казачий хор и городской Театр драмы.

Всего же свыше 800 учреждений культуры уже выразили желание принять участие в реализации проекта "Пушкинская карта". При этом участвовать могут не только государственные, но и частные организации культуры, но последние для этого должны зарегистрироваться.

Прямая речь

Александр Кибовский, руководитель столичного департамента культуры:

- Я думаю, что "Пушкинская карта" поменяет ситуацию, и это только первые шаги. Мы получаем огромные возможности и ресурс для работы по многим направлениям. Даже в обычном анализе работы учреждений. Например, в определенном районе открыт молодежный центр. Но за три месяца по "Пушкинской карте" в него никто не купил билет. Это значит, надо менять либо название центра, либо репертуар.

Культура Арт Музеи и памятники

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