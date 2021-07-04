МВД Британии предложило увеличить тюремный срок для нелегальных мигрантов

В Великобритании намерены ужесточить иммиграционное законодательство для более эффективной борьбы с нелегальными мигрантами. Соответствующий законопроект представлен министерством внутренних дел Королевства и будет обсуждаться в первом чтении в парламенте шестого июля.

Содержащиеся в документе предложения подразумевают введение уголовной ответственности за сознательный въезд в страну без необходимых документов и увеличение наказания за это преступление с шести месяцев тюремного заключения до четырех лет, пишет ТАСС.

Предполагается, что лица, которые оказывают услуги по нелегальной перевозке мигрантов, могут быть пожизненно отправлены за решетку. Пока же максимальный срок по этому правонарушению составляет 14 лет тюрьмы.

В британском МВД считают, что предложения о реформе иммиграционного законодательства помогут привести в порядок устаревшую систему предоставления убежища. В документе говорится, что законопроект "посылает четкий сигнал мигрантам о необходимости серьезно подумать перед тем, как платить деньги контрабандистам за опасное и нелегальное путешествие в Великобританию".

По подсчетам агентства PA, только за первые шесть месяцев 2021 года около шести тысяч человек пытались достичь британского побережья через Ла-Манш на надувных лодках, в то время как за весь прошлый год этот показатель равнялся 8,4 тысячи мигрантов.