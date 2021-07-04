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04.07.2021 20:53
Рубрика: В мире

На похоронах Кеннета Каунды британский министр перепутал Замбию с Зимбабве

Текст: Максим Макарычев

Джеймс Даддридж, министр Великобритании по делам Африки, перепутал Зимбабве с Замбией в речи на похоронах Кеннета Каунды, президента-основателя Замбии и одного из последних выживших лидеров Движения освобождения Африки, в столице страны, Лусаке.

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Каунда, который умер в июне в возрасте 97 лет, правил Замбией с 1964 года, когда она получила независимость от Соединенного Королевства, - до 1991 года. Его уважали на всем континенте как одного из африканских лидеров, которые мужественно боролись за освобождение своих стран от колониального господства. Высокопоставленные лица со всей Африки и за ее пределами собрались в пятницу, чтобы провести панихиду по Каунде на церемонии, которая прошла на стадионе Национальных героев в Лусаке, сообщает Guardian.

Даддридж, депутат-консерватор, который в прошлом году был назначен министром, отвечающим за Африку в министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития, был среди выступающих на мероприятии с такими региональными лидерами, как Сирил Рамафоса из Южной Африки, Эммерсон Мнангагва из Зимбабве и Ухуру Кеньятта из Кении. Даддридж зачитал послание королевы, прежде чем описать Каунду как "великого человека, африканского героя и очень уважаемого друга Соединенного Королевства, который помог положить конец апартеиду в Южной Африке и был твердо привержен Содружеству". Он продолжил: "Сегодня Соединенное Королевство оплакивает кончину доктора Каунды вместе с его семьей, народом Зимбабве и, по сути, всем миром". Эта оплошность министра вызвала гнев в социальных сетях, и некоторые пользователи увидели отголосок отношения британских официальных лиц к африканским странам в колониальную эпоху. Даддридж также не смог произнести имя нынешнего лидера Замбии Эдгара Лунгу. Продолжительная панихида, которая включала оркестр, артиллерийский салют и пролетный марш, транслировалась по национальным телевизионным сетям в Замбии, Южной Африке и других частях региона.

Отметим, что в 2017 году Дональд Трамп вызвал всеобщие насмешки, когда он "выдумал" африканскую страну под названием Намбия, заявив на обеде в Нью-Йорке лидерам Черного континента, что "система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной" .

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