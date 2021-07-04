На пути приближения урагана Эльза к Кубе погибли три человека

Куба подготовилась к эвакуации людей из южной части острова на фоне опасений, что тропический шторм Эльза может вызвать сильное наводнение после удара по нескольким островам Карибского моря. В результате ЧП погибли, по меньшей мере, три человека: один человек стал жертвой стихии в Сент-Люсии, 15-летний мальчик и 75-летняя женщина погибли в двух разных городах в Доминиканской Республике после того, как на них обрушились стены зданий, передает Associated Press.

Эльза в ночь на воскресенье находилась примерно в 280 километрах к юго-востоку от Монтего-Бей на Ямайке и двигалась с запада на северо-запад со скоростью 28 километров в час. По данным Национального центра ураганов в Майами, максимальная скорость ветра на пути следования Эльзы составляла 100 километров в час. Ураган, образовавшийся в четверг в Атлантике, обрушился в пятницу на Барбадос, Сент-Люсию, Мартинику и Сент-Винсент и Гренадины, которые являются частью Наветренных островов в восточной части Карибского бассейна, сообщает RT. Ураган вызвал отключение электроэнергии и нанес ущерб пострадавшим территориям. Сообщалось также о поваленных деревьях в Гаити, которое особенно уязвимо для наводнений и оползней из-за широко распространенной эрозии и отсутствия лесной преграды.

Власти Кубы открыли убежища и предприняли шаги для защиты посевов сахарного тростника и какао перед ураганом. Около двадцати частных судов были отведены от берегов залива Гуаканаябо и укрыты в Мансанильо, чтобы защитить их от моря перед лицом прихода тропического шторма Эльза, сообщило Radio Granma в Twitter. Больницы и медицинские центры будут иметь генераторы, чтобы гарантировать электроэнергию в случае ее отсутствия. В провинции также задействованы 36 радиолюбителей, которые будут отвечать за обеспечение связи из тех мест, которые могут быть отрезаны от внешнего мира в случае наводнения. Предупреждение об урагане было выпущено для кубинских провинций Камагуэй, Гранма, Гуантанамо, Ольгин, Лас-Тунас и Сантьяго-де-Куба. Некоторые из этих провинций сообщили о большом количестве случаев заражения COVID-19, что вызывает опасения по поводу того, что шторм может вынудить большие группы людей вместе искать убежище.

Следующей целью урагана в понедельник станет Флорида, где губернатор Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение в 15 округах, в том числе в округе Майами-Дейд, где многоэтажное здание кондоминиума рухнуло на прошлой неделе. Эльза является самым ранним ураганом в истории Атлантического бассейна, которому была присвоена пятая категория. Обычно штормы такого уровня обрушиваются на Западное полушарие не ранее сентября.