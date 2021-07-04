Директор по развитию ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Юлия Шимарская стала лауреатом престижной премии "Медиа-Менеджер России - 2021" в категории "Печатные медиа".

Юлия провела на церемонии, по сути, эффектный мастер-класс, появившись на сцене в виде голограммы. Создалось впечатление, что Юлия находится в прямом смысле слова среди коллег. Уверена: многие из сотрудников медиасферы возьмут на вооружение этот прием.

У Юлии 18 лет опыта работы в PR и маркетинге. Сейчас она с радостью смогла отчитаться, что армия читателей нашего издания умножилась, мы перешли на цифру и успешно трудились, несмотря на ограничения. Мы от души поздравляем Юлию. Правда, ее голограмма - не смогла взять в руки "Чайку" (так выглядит приз). Но она отображалась на экране, создавая полное впечатление, что летит.