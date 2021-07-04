Названа страна, ставшая мировым лидером по вакцинации

Объединенные Арабские Эмираты на сегодняшний день вакцинировали от коронавируса 72,1% населения, получив титул самой привитой страны мира. Это следует из данных Bloomberg Vaccine Tracker.

В ОАЭ проживают почти 10 миллионов человек, и 72,1% населения прошли полный курс вакцинации. В стране в среднем выявляется около двух тысяч новых случаев заражения в сутки, этот показатель стабилен уже месяц.

Ранее лидером по вакцинации были Сейшельские острова, где сейчас привито 71,7% от населения в сто тысяч человек.

Bloomberg отслеживает данные по девяти самым перспективным вакцинам в мире. Как отмечается в исследовании, сейчас для общественного использования в той или иной мере вакцины доступны в 180 странах мира.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России и является для граждан бесплатной. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата.