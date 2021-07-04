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04.07.2021 06:32
Рубрика: Общество

Названы пять признаков непригодной для еды рыбы

Текст: Алексей Иванов

Многие из нас не представляют своего рациона без рыбы, которая считается одним из наиболее полезных и диетических продуктов. Вместе с тем летом во время жары повышается риск того, что продукт может быть испорчен из-за неправильной транспортировки или хранения. Интернет-пользователь из Китая поделился с изданием Sohu тем, как по внешним признакам можно отличить качественную рыбу от некачественной.

Фото: ФГБНУ "ВНИРО"
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Первое, на что он предлагает обратить внимание, это глаза рыбы. "Если они уже не блестят и выглядят мутными, это означает, что та уже довольно долго лежит на прилавке", - говорится в материале, перевод которого представлен на портале "ИноСМИ". Скорее всего, такая рыба будет иметь неприятный вкус и может быть вредной для вашего здоровья.

Сама рыба должна быть упругой - после нажатия на нее пальцем не должно оставаться вмятин. Свежий продукт быстро вернется в прежнюю форму.

Далее следует оценить жабры. Если они не блестят и имеют темно-красный цвет, это должно насторожить покупателя. Скорее всего, перед нами залежалый продукт. И наоборот - здоровый блеск и ярко-красный цвет говорят о свежести рыбы.

Еще одним и довольно неочевидным признаком качества может быть хвост. Если его у рыбы почему-то нет или он выглядит как-то странно, имеет аномалии, возможно, животное болело. Автор материала советует на всякий случай держаться от такой рыбы подальше.

Наконец, пятым и самым очевидным признаком качества продукта является его запах. Свежая рыба должна пахнуть тиной, а если запах специфичный или слишком сильный, это говорит о несвежести товара.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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