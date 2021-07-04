Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах

По меньшей мере 17 военнослужащих погибли при крушении военно-транспортного самолета C-130 на филиппинском архипелаге Сулу. Как сообщают местные СМИ, экстренным службам удалось спасти 40 человек, все они направлены в близлежащий госпиталь с травмами различной степени тяжести.

По информации филиппинских военно-воздушных сил, самолет потерпел крушение при заходе на посадку - транспортник, на борту которого находилось 85 человек, не попал на взлетно-посадочную полосу. Согласно заявлениям военных, экипаж в последний момент попытался уйти на второй круг.

Главнокомандующий вооруженными силами Филиппин генерал Сирилито Собеджана сообщил, что спасательная операция продолжается. "Спасатели сейчас на месте. Мы молимся, чтобы спасти больше жизней. На данный момент более 40 человек уже находятся в больнице в Бусбусе, Сулу", - сказал он в телефонном интервью изданию GMA News. Он также рассказал, что на большинство пассажиров, находившихся на летевшем из города Кагаян-де-Оро самолете, являются военнослужащими. Они, пояснил Собеджана должны были быть прикомандированы к объединенной оперативной группе 11-го пехотного батальона Сулу филиппинской армии после недавнего окончания базовых военных курсов.

Издание напоминает, что в январе этого года в результате крушения военного вертолета в филиппинской провинции Букиднон погибло 7 человек.