Локдаун и ряд ограничительных мер сформировали отложенный спрос населения на такие товары, как одежда и обувь. Однако повышение интереса со стороны потребителей совпало как с повышением цен на эти товары, так и со снижением покупательной способности россиян.

Так, соцопрос показал, что 40 процентов респондентов экономят на одежде и обуви. При этом в отдельных регионах доля затянувших пояса и шнурки приближается к половине населения.

Разумеется, здесь не обошлось без инфляционной составляющей. По данным Росстата, в мае 2021-го инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 6,02 процента. Кроме того, удорожание одежды и обуви так же связано с ростом цен на исходные материалы, в первую очередь хлопок. С начала года цены на "пушистое" сырье выросли минимум треть.

"Но делать однозначные выводы о зеркальном удорожании всей одежды на треть в связи с удорожанием хлопка некорректно. В стоимости готовой одежды доля ткани составляет около 20 процентов. Поэтому даже при существенном (более 25 процентов) подорожании сырья, из которого изготовлена ткань, удорожание одежды не может быть выше 5-6 процентов", - прокомментировали ситуацию в минпромторге.

Риск роста цены в связи с текущим подорожанием импортного хлопка отмечается для таких изделий, как, например, рубашки и постельное белье, в которых содержание х/б составляет 50 и выше процентов. Однако, во-первых, ретейлеры сами заинтересованы сдерживать цены, чтобы не потерять клиентов и объемы продаж, а во-вторых, уже сформированная практика государственного мониторинга проявила себя как достаточно действенный механизм предупреждения повышения цен. Сегодня по каждой группе товаров минпромторг совместно с ФАС России и минэкономразвития отслеживают объективные предпосылки к изменению стоимости продукции, чтобы не допустить необоснованного повышения.

Падение спроса стало основной причиной замедления выхода страны из коронакризиса

Одной из таких предпосылок стало изменение цепочек поставки готовых изделий и материалов для пошива. С учетом длинного плеча доставки из традиционных центров производства тканей, фурнитуры, готовых одежды и обуви, таких как Китай, Бангладеш, Турция, Индия, стремление российских производителей сократить транспортные и прочие расходы и развернуть производства в непосредственной близости к конечному потребителю в России стало вполне обоснованной бизнес-стратегией. На сегодня для этого сложились все предпосылки.

Например, в текстильной столице России - Ивановской области - сконцентрировано более 90 процентов производства хлопчатобумажных тканей, 78 процентов производства трикотажных или вязаных полотен, 48 процентов спецодежды и 92 процента медицинской марли. Все это размещено на мощностях 40 фабрик-производителей ткани и полотна и почти 2 тысяч швейных компаний. Здесь отшиваются такие компании, как "Фаберлик", ИКЕА и прочие европейские бренды. Но сегодня речь уже идет не о том, как их привлечь к сотрудничеству с отечественным производителем, а о создании своих, отечественных брендов и новых линеек продукции.

В Ивановской области при поддержке местных властей уже сегодня реализуется программа акселерации российских брендов на базе пилотных проектов текстильных предприятий "Ланика", "СпецТекс 37", "Золотое Руно". "Мы видим, что здесь есть большой потенциал работы с брендом, стилем и продвижением торговых марок на рынке, как раз для того, чтобы рентабельность производителей выросла. Сегодня компании региона получили возможность проанализировать опыт трех пилотных проектов и принять участие в программе "Развитие брендов 2021", - рассказала зампред правительства Ивановской области Людмила Дмитриева. Теперь обновленные коллекции компаний - участниц проекта "Золотое Руно" и "СпецТекс 37" поступят в продажу, их одежду можно приобрести через маркетплейс Wildberries, коллекция верхней одежды "Ланика" будет продаваться посредством услуг закупщиков модной одежды - байеров. Программу акселерации брендов продолжат, в этом году она продлится по декабрь 2021 г. В ней смогут принять участие до 50 предприятий. Однако работа в этом направлении выявила и ряд сложностей, с которыми столкнулись отечественные текстильные фабрики. Так, например, практически вся фурнитура для одежды и обуви производится в Китае. А существующая технология работы российских фабрик не рассчитана на те колоссальные объемы выпуска готовых изделий, которые готовы размещать иностранные и российские инвесторы.

В то же время программы поддержки российского предпринимательства со стороны как федеральных, так и региональных властей позволяют масштабировать положительный опыт и наращивать объемы производства одежды и обуви. Так, по данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, объем производства предприятий легкой промышленности региона по итогам первого квартала 2021 г. составил 1,5 миллиарда рублей (рост 13 процентов). Набирают темп производство кожи и изделий из нее - объем по отношению к первому кварталу 2020 года превысил 240, пошив одежды - более 140 процентов. Выпуск текстильных изделий вырос в два раза. В частности, производство спецодежды в регионе увеличилось в 6 раз, кордных тканей - на 50, обуви - на 44 процента. По словам директора "Царицынской объединенной мануфактуры" Эдуарда Ряховского, сохранить коллектив и выстоять в условиях пандемии предприятию помогла господдержка. Так, в 2020 году фабрика привлекла льготный кредит; оперативно освоила пошив средств индивидуальной защиты и с помощью облпромторга и ТЭК получила заказы и расширила круг партнеров.

2 тысячи швейных компаний работают в Ивановской области

А в Краснодарском крае стимулом для местных производителей стал бренд "Сделано на Кубани". Одноименный конкурс проводится с 2018 года, в числе его участников как малые, так и крупные предприятия. В этом году победителями в номинации "Непродовольственные товары" стали 15 производителей трикотажной одежды для детей, школьной формы, постельного белья, обуви из полимерных и ЭВА-материалов, мебели для учебных заведений и т.д.

"Помимо использования знака, победители могут воспользоваться системой льгот и преференций. Например, взять льготный заем в региональном фонде развития промышленности на еще более выгодных условиях, а также бесплатно представить свою продукцию на ведущих выставочных площадках в приоритетном порядке", - отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов. Кроме того, победители конкурса проводят закупочные сессии с представителями торговых сетей региона.

И все же все эти усилия не возымеют ожидаемого эффекта при отсутствии платежеспособного спроса со стороны населения. Как считает председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов, падение спроса стало основной причиной замедления выхода страны из коронакризиса. "Когда экономика сталкивается с шоком масштаба нынешней пандемии, поддержка платежеспособного спроса населения оказывает немедленное позитивное воздействие на экономику. Но из 4,5 триллиона рублей господдержки населению досталась только пятая часть - 800 миллиардов. И этого, очевидно, недостаточно", - резюмирует эксперт ТПП РФ.