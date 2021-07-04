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04.07.2021 18:18
Рубрика: Власть

"Новые люди" определили кандидатов партии на выборах в Госдуму

Текст: Владимир Кузьмин
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева возглавили федеральную часть партийного списка на выборы в Госдуму.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Партия Алексея Нечаева была основана только в марте прошлого года, но в дебютную федеральную думскую кампанию получила право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Это результат предыдущего Единого дня голосования, когда "Новые люди" смогли провести своих людей в законодательные собрания отдельных регионов. Вчера партия провела первую часть предвыборного съезда, утвердив на нем кандидатов на выборы в Госдуму.

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Чтобы соблюсти все формальности, "Новым людям" потребовалось меньше полутора часов, без длительных и многочисленных программных речей и напутствий. Пока делегаты съезда проводили тайное голосование, на сцену приглашали отдельных представителей партии, чтобы выполнить часто звучавшие просьбы - показать этих самых новых людей.

Некоторые лица многим хорошо знакомы. Сангаджи Тарбаев в Москву приехал в 1999 году, много лет часто появлялся на экранах телевизоров в КВН, становился чемпионом Высшей лиги. С тех пор он успел организовать бизнес, попробовать себя вице-премьером правительства Калмыкии. Быть чиновником у него не получилось, признался теперь уже политик. "Чиновник, каким бы высокопоставленным он ни был, это лишь часть большой сформированной системы. Его основная задача - не изменение системы, а поддержка ее работоспособности. Он лишен инициативы и креатива", - объяснил он.

- В 1999 году я себе представить не мог, что человек с моим лицом может возглавить московский список, - сказал Тарбаев, который стал первым номером столичной региональной группы партии.

Эксперт в области рекламы и PR Денис Терехов значится первым номером региональной группы, объединившей Тыву, Хакасию и Красноярский край. Он выступил с достаточно неожиданным предложением - забыть про 19 сентября и строить партию образца 2025 года и дальше.

- Нет, мы будем думать и про 10 лет вперед, и про эти выборы тоже, - возразил ему с улыбкой председатель партии Алексей Нечаев.

Его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о трех принципиальных позициях, которых должна придерживаться партия. Во-первых, больше денег должно оставаться в регионах - там, где создается добавленная стоимость, где живут и работают люди. Во-вторых, необходимо возвращать прямые выборы мэров. В-третьих, надо возобновлять настоящий искренний прямой диалог власти и общества. "Чиновники должны перестать разговаривать с гражданами, как с подростками, которые совершили какой-то проступок", - сказала она.

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Нечаева и Авксентьеву съезд "Новых людей" утвердил в общефедеральной части избирательного списка. Всего в нем 239 кандидатов, распределенных по 37 региональным группам. В одномандатных округах партия намерена заявить 215 представителей.

"Мы переходим на новый этап политической борьбы, в котором никогда не участвовали, - заявил председатель партии. - Но "Новые люди" ничего не бояться и очень быстро учатся". Нечаев обратил внимание, что партия не забыла и о местных выборах и будет участвовать в 35 избирательных кампаниях.

Второй этап съезда "Новые люди" планируют провести в августе, чтобы утвердить предвыборную программу.

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