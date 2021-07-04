Песков назвал НАТО дестабилизирующим элементом

"Автомат Калашникова не может быть ничем, кроме автомата Калашникова​​​. И так же НАТО. Не может быть ничем, кроме НАТО. Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации", - сказал Песков. "Эти функции он продолжает выполнять, ибо он не заточен ни на что другое", - добавил он.

"Никакую стабильность он не несет на континенте. Наоборот, это дестабилизирующий элемент", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений, заявил Песков. "Даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности", - пояснил он. "Сейчас, несмотря на попытки его возобновить, мы сталкиваемся с попыткой навязать нам какую-то повестку дня. Причем в ультимативной форме. Это делает пока такой диалог на тех условиях, которые нам пытаются выдвигать, невозможным", - заметил Песков.

Пресс-секретарь президента также назвал отношения Москвы и Анкары примером того, что даже с членами НАТО в лице Турции можно и нужно выстраивать партнерские отношения.