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04.07.2021 14:42
Рубрика: Власть

Песков назвал НАТО дестабилизирующим элементом

Текст: Кира Латухина
НАТО создавался для конфронтации и продолжает выполнять эти функции, никакую стабильность он не несет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1").

"Автомат Калашникова не может быть ничем, кроме автомата Калашникова​​​. И так же НАТО. Не может быть ничем, кроме НАТО. Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации", - сказал Песков. "Эти функции он продолжает выполнять, ибо он не заточен ни на что другое", - добавил он.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Никакую стабильность он не несет на континенте. Наоборот, это дестабилизирующий элемент", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений, заявил Песков. "Даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности", - пояснил он. "Сейчас, несмотря на попытки его возобновить, мы сталкиваемся с попыткой навязать нам какую-то повестку дня. Причем в ультимативной форме. Это делает пока такой диалог на тех условиях, которые нам пытаются выдвигать, невозможным", - заметил Песков.

Пресс-секретарь президента также назвал отношения Москвы и Анкары примером того, что даже с членами НАТО в лице Турции можно и нужно выстраивать партнерские отношения.

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