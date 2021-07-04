Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем

Провокации наподобие той, что была с британским эсминцем у берегов Крыма, планируются "за океаном", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" (программа "Москва. Кремль. Путин").
"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей - все-таки за океаном", - сказал Песков, отвечая на вопросы.
"В данном случае эсминец был просто инструментом провокации", - продолжил он.
"И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и так далее. Это сознательная, хорошо спланированная провокация", - оценил пресс-секретарь главы государства.