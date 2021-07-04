Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем

"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей - все-таки за океаном", - сказал Песков, отвечая на вопросы.

"В данном случае эсминец был просто инструментом провокации", - продолжил он.

"И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и так далее. Это сознательная, хорошо спланированная провокация", - оценил пресс-секретарь главы государства.