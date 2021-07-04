Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса

Ситуация с пандемией коронавируса требует жестких мер и ответственности в плане вакцинации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1").

"Ковидное время, очевидно, эта та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил о необходимости адаптироваться к чрезвычайной ситуации.