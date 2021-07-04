Песков рассказал о препятствиях для встречи Путина и Зеленского

Невыполнение Киевом Минских договоренностей и давление на оппонентов внутри страны затрудняют подготовку к саммиту президентов России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1").

Воплощение идеи о двусторонней встрече затрудняет то, что помимо основного момента о невыполнении Минских договоренностей, "президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну, и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", пояснил Песков.

"Украина последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые", - также сказал Песков.