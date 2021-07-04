Полиция в Риме арестовала продавцов поддельных сертификатов COVID-19

"Зеленый пропуск", свидетельствующий о проведенной вакцинации, становится все более популярным и востребованным у преступников.

Итальянские следователи пресекли деятельность сети фальшивомонетчиков, которые предлагали поддельные сертификаты для цифровых записей о вакцинации. Злоумышленники использовали десять каналов и учетных записей, которые вели пользователей к анонимным учетным записям на торговых площадках в даркнете, сообщила финансовая полиция Рима. На платформах онлайн-торговли продавцы предлагали подделки цифрового сертификата в обмен на оплату в криптовалюте. По данным газеты Guardia di Finanza, цена на сертификат варьировалась от 110 до 130 евро. В каналах Telegram зарегистрировались тысячи пользователей. Там же были выставлены на продажу ампулы с якобы вакциной против короны. По итальянским законам, подобное деяние попадает в разряд фальшивомонетничества.

Подтверждение цифрового сертификата вакцинации в Италии удостоверяет полную защиту от вакцинации против COVID-19 и важно для поездок в пределах ЕС. Согласно правительственным источникам, в Италии люди могут использовать свидетельство о вакцинации для посещения общественных мероприятий. Цифровые сертификаты также важны для путешествий по Италии - если вы отправляетесь в регион, который считается зоной короны с более высоким риском заражения, или если вы возвращаетесь оттуда, уточняют местные СМИ.