Правительство отказалось вводить новый налог на роскошь

"Так, например, с 1 января 2014 года предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей", - говорится в подготовленном отзыве. В целом указанное в законопроекте имущество уже является объектом налогообложения другими налогами, объясняют в правительстве. То есть налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом. А в случае с дорогими вещами предусматривается повышенный уровень их налогообложения с учетом их стоимости.
Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, публикуется регулярно.
Например, недавно сайте Минпромторга России опубликован перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллтиона рублей для расчета транспортного налога за 2021 год. По сравнению с аналогичным Перечнем 2020 года в него дополнительно включены некоторые новые марки автомобилей, которых не было раньше.
В частности, в перечень роскошных авто включены такие марки и модели автомобилей, как Skoda KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long.
Налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с применением повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска авто и его средней стоимости: Например, в три раза налог увеличивается при средней стоимости автомобилей от 10 миллионов до 15 миллионов рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей не старше 20 лет.
"Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в указанный перечень на определённый налоговый период", поясняют в Федеральной налоговгой службы.
Некоторые эксперты опасаются, что с ростом цен под нормы о роскоши попадут и вполне массовые автомобили, и потому с пугливым интересом ждут публикации нового перечня. Что ж, поживем - увидим.
А законопроект, который был направлен в правительство для получения отзыва, предлагал установить дополнительное налогообложение объектов недвижимого имущества, а также объектов незавершенного строительства, кадастровая стоимость которых превышает 50 миллионов рублей, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей), средняя стоимость которых превышает 15 миллионов рублей, легковых автомобилей, средняя стоимость которых превышает 8 миллионов рублей.
"Принятие и реализация законопроекта приведут к возникновению двойного налогообложения объектов, указанных в законопроекте", подчеркнули в правительстве России.
Поэтому инициатива, предложенная рядом депутатов Госдумы, не была поддержана. Зачем вводить налог на роскошь, когда налог на роскошь существует и так? Не стоит сомневаться: богатые тоже платят.