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04.07.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Дорогое удовольствие

Правительство отказалось вводить новый налог на роскошь
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий дополнить Налоговый кодекс специальной статьей "Налог на объекты роскоши". Однако неверно говорить, что сама идея заставить дополнительно платить за дорогие удовольствия отвергнута. Ведь, как пояснили правительственные эксперты, сам налог на роскошь уже существует.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Так, например, с 1 января 2014 года предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей", - говорится в подготовленном отзыве. В целом указанное в законопроекте имущество уже является объектом налогообложения другими налогами, объясняют в правительстве. То есть налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом. А в случае с дорогими вещами предусматривается повышенный уровень их налогообложения с учетом их стоимости.

Фото: iStock
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Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, публикуется регулярно.

Например, недавно сайте Минпромторга России опубликован перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллтиона рублей для расчета транспортного налога за 2021 год. По сравнению с аналогичным Перечнем 2020 года в него дополнительно включены некоторые новые марки автомобилей, которых не было раньше.

В частности, в перечень роскошных авто включены такие марки и модели автомобилей, как Skoda KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long.

Налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с применением повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска авто и его средней стоимости: Например, в три раза налог увеличивается при средней стоимости автомобилей от 10 миллионов до 15 миллионов рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей не старше 20 лет.

"Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в указанный перечень на определённый налоговый период", поясняют в Федеральной налоговгой службы.

Некоторые эксперты опасаются, что с ростом цен под нормы о роскоши попадут и вполне массовые автомобили, и потому с пугливым интересом ждут публикации нового перечня. Что ж, поживем - увидим.

В три раза налог увеличивается при средней стоимости автомобилей от 10 млн до 15 млн рублей

А законопроект, который был направлен в правительство для получения отзыва, предлагал установить дополнительное налогообложение объектов недвижимого имущества, а также объектов незавершенного строительства, кадастровая стоимость которых превышает 50 миллионов рублей, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей), средняя стоимость которых превышает 15 миллионов рублей, легковых автомобилей, средняя стоимость которых превышает 8 миллионов рублей.

"Принятие и реализация законопроекта приведут к возникновению двойного налогообложения объектов, указанных в законопроекте", подчеркнули в правительстве России.

Поэтому инициатива, предложенная рядом депутатов Госдумы, не была поддержана. Зачем вводить налог на роскошь, когда налог на роскошь существует и так? Не стоит сомневаться: богатые тоже платят.

Экономика Финансы Налоги Правительство Налоговое законодательство

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