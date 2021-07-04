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04.07.2021 11:01
Рубрика: Власть

Правительство поможет регионам с решением проблем загрязнения воздуха

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство поможет регионам с решением проблем загрязнения воздуха. Премьер-министр Михаил Мишустин расширил список направлений, которые будут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Субъекты Федерации смогут получать субсидии на строительство и ремонт инфраструктуры экологических видов транспорта, теплотрасс и систем горячего водоснабжения, газопроводов и распределительных сетей.

Программу переработки и утилизации мусора могут расширить

Если раньше федеральный бюджет участвовал в региональных мероприятиях проекта "Чистый воздух" только на условиях софинансирования, то сейчас предусмотрена их реализация полностью за счет средств из госказны. На эти цели в 2021 году будет дополнительно выделено более 1,8 миллиарда рублей.

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