Премьер-министр Люксембурга госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель был госпитализирован после положительного результата теста на COVID-19 на прошлой неделе, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление его администрации. 48-летний Беттель помещен в больницу в качестве меры предосторожности в воскресенье утром. Он должен был провести 24 часа под наблюдением, пока проводились "дополнительные тесты и анализы". Немедленного отчета о его состоянии здоровья не поступало.

У Беттеля был зафиксирован положительный результат на коронавирус и он начал самоизолироваться в течение 10 дней 27 июня, через два дня после участия в заседании Европейского совета в Брюсселе с другими национальными лидерами ЕС. 6 мая он получил первую дозу вакцины AstraZeneca. У премьер-министра наблюдались высокая температура и головная боль. Ранее представитель Европейского совета заявил, что никто из других лидеров не считается "подверженным риску, поскольку на саммите соблюдались правила физического дистанцирования и на его участниках были лицевые покрытия".

В Люксембурге с населением 630 тысяч человек за последние 10 дней был зарегистрирован быстрый рост числа инфицированных коронавирусом: в субботу у 136 человек были получены положительные результаты, и подобное количество в последний раз регистрировалось в стране в середине мая.